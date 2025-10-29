«Τρύπα» σχεδόν 16 δισ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο για την Meta λόγω των ΗΠΑ

Πιέσεις δέχθηκε την Τετάρτη η μετοχή της Meta μετά από το κλείσιμο της Wall Street και μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τεχνολογικού «κολοσσού» των social media, με τον όμιλο να ανακοινώσει εφάπαξ έξοδο (one-time charge) ύψους σχεδόν 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η «τρύπα» προέκυψε μετά από το νομοσχέδιο περί φοροαπαλλαγών και περικοπής δαπανών των ΗΠΑ που υπέγραψε τον Ιούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Χωρίς αυτό το ποσό, η Meta δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα του τρίτου τριμήνου θα είχαν αυξηθεί κατά 15,93 δισεκατομμύρια δολάρια σε 18,64 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα αναφερόμενα καθαρά έσοδα των 2,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία κοινωνικών μέσων ενημέρωσης αναμένει πλέον κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 70 και 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για 66 έως 72 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Καθώς έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε για το επόμενο έτος, έχει καταστεί σαφές ότι οι υπολογιστικές μας ανάγκες συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά... αναμένουμε να επενδύσουμε επιθετικά για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, τόσο με την κατασκευή της δικής μας υποδομής όσο και με τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρόχους υπηρεσιών cloud», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Meta, Σούζαν Λι.

«Αναμένουμε ότι αυτό θα ασκήσει περαιτέρω ανοδική πίεση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα σχέδια δαπανών μας για το επόμενο έτος».

Το κόστος αποζημίωσης των εργαζομένων θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας που θα συμβάλει στην αύξηση του κόστους, δήλωσε η Λι, για να καλύψει την αποζημίωση των εργαζομένων που θα προσληφθούν έως το 2025, ιδίως των ταλέντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Έσοδα από διαφήμιση

Η Meta συνεχίζει να επωφελείται από την τεράστια βάση χρηστών της. Η ισχυρή πλατφόρμα διαφημίσεων της εταιρείας, που έχει βελτιστοποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, βοηθά τους εμπόρους να αυτοματοποιήσουν τις καμπάνιες τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των διαφημίσεων βίντεο, μεταξύ άλλων.

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει διαφημίσεις στην πλατφόρμα WhatsApp και στο Threads, ανταγωνιζόμενη άμεσα πλατφόρμες όπως το X του Ίλον Μασκ, ενώ το Instagram Reels συνεχίζει να ανταγωνίζεται το TikTok της ByteDance και το YouTube Shorts για έσοδα από διαφημίσεις στην αγορά των βίντεο μικρού μήκους.

Η Meta έχει διπλασιάσει τις προσπάθειές της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την επίτευξη της υπερνοημοσύνης, ενός θεωρητικού ορόσημου όπου οι μηχανές θα μπορούν να ξεπεράσουν τους ανθρώπους σε νοημοσύνη.

Για το σκοπό αυτό, η Meta αναδιοργάνωσε τις προσπάθειές της στον τομέα της AI υπό την μονάδα Superintelligence Labs τον Ιούνιο, μετά την αποχώρηση ανώτερων στελεχών και την κακή υποδοχή του μοντέλου Llama 4.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ ηγήθηκε προσωπικά μιας επιθετικής εκστρατείας πρόσληψης ταλέντων και δήλωσε ότι η εταιρεία θα δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή αρκετών τεράστιων κέντρων δεδομένων AI για υπερνοημοσύνη. Η εταιρεία είναι μεταξύ των κορυφαίων αγοραστών των περιζήτητων τσιπ AI της Nvidia.