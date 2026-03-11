TREK Development: Ισχυρή πρώτη χρονιά στο ταμπλό με διπλασιασμό κερδών και διανομή μερίσματος

Με άνοδο πωλήσεων, υπερδιπλασιασμό κερδών και πρόταση για διανομή μερίσματος ολοκληρώνει την πρώτη της οικονομική χρήση ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο η TREK Development, επιβεβαιώνοντας ότι η είσοδος στο ταμπλό δεν αποτέλεσε απλώς ένα ακόμη επιχειρηματικό βήμα, αλλά και την αφετηρία μιας νέας φάσης ανάπτυξης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν μια εταιρεία που, αν και βρίσκεται μόλις λίγους μήνες στο χρηματιστήριο, διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο των υποδομών και της ανάπτυξης έργων, με δραστηριότητα που ξεκινά ήδη από το 1995. Η πρώτη αυτή χρονιά ως εισηγμένη συνοδεύεται από σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών, αλλά και από μια στρατηγική στόχευση σε αγορές που βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, όπως ενέργεια, ψηφιακό μετασχηματισμό και υποδομές διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Διπλασιασμός κερδών και άνοδος πωλήσεων

Η εταιρεία κατέγραψε το 2025 πωλήσεις ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,69% σε σχέση με το 2024, όταν ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 2,96 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,78 εκατ. ευρώ, από 843 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση που ξεπερνά το 110%.

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,65 εκατ. ευρώ, από 756 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 117,63%.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, η πορεία αυτή ξεπέρασε ακόμη και τις εσωτερικές εκτιμήσεις της διοίκησης. «Όχι μόνο υπερδιπλασιάσαμε την κερδοφορία μας, αλλά ξεπεράσαμε και τις δικές μας προβλέψεις. Αυτό αντικατοπτρίζει το DNA της εταιρείας μας, να μιλάμε λίγο, να υποσχόμαστε ακόμη λιγότερα και να πραγματοποιούμε πολύ περισσότερα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με τη βελτίωση της κερδοφορίας, η TREK Development ενίσχυσε σημαντικά και τη χρηματοοικονομική της θέση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος του 2025 ανήλθαν σε 4,29 εκατ. ευρώ, έναντι 571 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή δημιουργία ρευστότητας. Επίσης η εταιρεία διατηρεί μηδενικό δανεισμό.

Οι δύο πυλώνες δραστηριότητας

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της TREK βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, ήτοι την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων υποδομής και τις υπηρεσίες ανάπτυξης έργων (Project Development Services).

Το 2025 περίπου το 60% των εσόδων προήλθε από τον τομέα των κατασκευών και της ανάπτυξης υποδομών, ενώ το υπόλοιπο 40% από υπηρεσίες ανάπτυξης και ωρίμανσης έργων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε αγορές που συγκεντρώνουν έντονη επενδυτική κινητικότητα, όπως έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και υποδομές διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες «έξυπνων νερών», όπως τα smart υδρόμετρα για την ύδρευση, αλλά και σε έργα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού, μεταξύ των οποίων και μονάδες αφαλάτωσης.

Από το consulting στο project development

Παράλληλα, η εταιρεία επιχειρεί έναν σταδιακό μετασχηματισμό του παραδοσιακού συμβουλευτικού της τομέα.

Όπως σημειώνει ο κ. Παπαπολύζος, η TREK μετακινείται από το κλασικό μοντέλο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης έργων.

«Μετασχηματιζόμαστε από consulting εταιρεία σε εταιρεία Project Development Services, με μεγαλύτερη καθετοποίηση στους τομείς της ενέργειας και των κρίσιμων υποδομών», τονίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου, από τη χρηματοοικονομική δομή και τη διαχείριση του project έως και το construction management.

Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή του τομέα των κατασκευών στα έσοδα της εταιρείας. Για το 2026 εκτιμάται ότι περίπου το 70% του κύκλου εργασιών θα προέρχεται από την ανάπτυξη υποδομών και το 30% από υπηρεσίες ανάπτυξης έργων. Αναλυτικότερα, για την επόμενη περίοδο, η TREK εξετάζει τόσο οργανική όσο και μη οργανική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις με εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δραστηριότητες της TREK στους δύο βασικούς επιχειρηματικούς της πυλώνες. «Εξετάζουμε συνεργασίες και συμμετοχές που θα δημιουργήσουν συνέργειες και θα ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία μας στις αγορές της ενέργειας και των κρίσιμων υποδομών», αναφέρει.

Μέρισμα και μήνυμα προς τους μετόχους

Η ισχυρή κερδοφορία της χρήσης οδηγεί και σε πρόταση για διανομή μερίσματος. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση τη διανομή ποσού 500.000 ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 38,13% των καθαρών κερδών της χρήσης 2025. Ο κ. Παπαπολύζος στέλνει παράλληλα μήνυμα προς τους επενδυτές ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να κινηθεί με λογική βραχυπρόθεσμων εντυπώσεων. «Δεν είμαστε η εταιρεία που κυνηγά αποκλειστικά τα αποτελέσματα κάθε τριμήνου, ούτε θα κάνουμε εξαγορές με οποιοδήποτε τίμημα μόνο και μόνο για πρόσκαιρο εντυπωσιασμό. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε συστηματικά τους πόρους μας και να δημιουργούμε αξία σε βάθος χρόνου», σημειώνει.