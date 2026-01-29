ΤΙΤΑΝ: Στο 3,5% το επιτόκιο για το 5ετές ομόλογο των 350 εκατ. ευρώ

Στο 3,5% διαμορφώνεται το ετήσιο επιτόκιο για το 5ετές ομόλογο του ομίλου ΤΙΤΑΝ, συνολικής ονομαστικής αξίας 350.000.000 ευρώ και λήξεως 2031.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου, η Titan Global Finance Plc -θυγατρική- ολοκλήρωσε με επιτυχία, την έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured), συνολικής ονομαστικής αξίας 350.000.000 ευρώ και λήξεως 2031, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Titan SA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το αναμενόμενο ποσό.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο εκδότης (Titan Global Finance) θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Οι BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank and Raiffeisen Bank International ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την υλοποίηση της στρατηγικής Titan Forward 2029, όπως παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη Investor Day του Ομίλου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τον στρατηγικό του στόχο για τη συνεχή παροχή αποδόσεων κορυφαίου επιπέδου και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, αναδεικνύοντας τη σταθερή του προσήλωση στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συνεχή βελτίωση» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.