ΤΙΤΑΝ: Επενδύσεις 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2029 - Οι τρεις βασικοί άξονες

Σε επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα θα προχωρήσει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ μέχρι το 2029, εστιάζοντας σε 3 στρατηγικές προτεραιότητες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Το πλάνο «TITAN Forward 2029» επικεντρώνεται στο να καταστήσει τον Όμιλο έτοιμο για το μέλλον, μέσω της επιτάχυνσης της ανάπτυξης στις βασικές δραστηριότητές του, της διευρυμένης χρήσης εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών και της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δυνατότητες. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύονται από το ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου και πλαισιώνονται από τη δυναμική και κατάλληλα διαμορφωμένη αποκεντρωμένη δομή. Στη σημερινή εκδήλωση, η διοίκηση θα αναλύσει τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου και θα παρουσιάσει τους στόχους ανάπτυξης για την περίοδο 2025-2029.

Κατά την τελευταία τριετία, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υλοποίησε με επιτυχία το στρατηγικό πλάνο «Building for Green Growth 2026», εστιάζοντας στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο Όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της θέσης του στις αγορές που δραστηριοποιείται, καταγράφοντας κορυφαίες επιδόσεις. Παράλληλα βελτίωσε τις λειτουργικές του επιδόσεις, πραγματοποίησε καθοριστικά βήματα στον τομέα της βιωσιμότητας και προχώρησε σε 15 bolt-on εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες.

Έχοντας επιτύχει τους προηγούμενους οικονομικούς του στόχους ένα χρόνο νωρίτερα, και στηριζόμενος σε ισχυρά θεμέλια, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αξιοποιεί πλέον τις ευκαιρίες για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Με ισχυρές ταμειακές ροές και πρόσθετη χρηματοοικονομική δυνατότητα, χάρη στον ισχυρό ισολογισμό του, ο Όμιλος θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει κεφάλαια άνω των €3δισ. για επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα. Το στρατηγικό πλάνο «TITAN Forward 2029» θέτει τις ακόλουθες στρατηγικές προτεραιότητες:

1. Επίτευξη ανάπτυξης των βασικών δραστηριοτήτων σε επίπεδα ανώτερα της αγοράς

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων του, επεκτείνοντας την παραγωγική του ικανότητα σε τσιμέντο –ιδίως στις αναπτυσσόμενες αγορές των ΗΠΑ– ενώ παράλληλα, δημιουργεί αξία μέσω των πρωτοβουλιών μείωσης άνθρακα στην Ευρώπη. Οι νέες επενδύσεις τόσο σε βιομηχανικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των εξαγορών μονάδων αδρανών υλικών θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στην αγορά, θα διευρύνουν τα περιθώρια κερδοφορίας και θα συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμης και μακροπρόθεσμης αξίας.

2. Επέκταση της πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα αναπτύξει περαιτέρω την ολοκληρωμένη πλατφόρμα εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών που διαθέτει, ενισχύοντας τις δυνατότητες εξασφάλισης υλικών για ίδια αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση. Θα προχωρήσει σε στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες σε υφιστάμενες και νέες γεωγραφικές περιοχές, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες που έχει ήδη αναπτύξει. Η επέκταση αποσκοπεί στη διεύρυνση της σειράς προϊόντων του Ομίλου, από την παραγωγή τσιμέντου έως τις λύσεις σκυροδέματος, αναπροσαρμόζοντας το επιχειρηματικό του μοντέλο.

3. Ανάπτυξη προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενίσχυση τεχνολογιών και λύσεων επόμενης γενιάς

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα επιταχύνει την καινοτομία σε προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε κλίνκερ και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, θα αναπτύξει τα προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος σε Ευρώπη και ΗΠΑ και θα προωθήσει περαιτέρω την έρευνα για κλίνκερ μηδενικού άνθρακα μέσω τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, μέσω ενός έργου στην Ελλάδα. Οι πρωτοβουλίες αυτές ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, συμβάλλουν στη μετάβαση σε νέες αγορές και ενισχύουν τη θέση του Ομίλου ως πρωτοπόρου στον κλάδο των βιώσιμων δομικών υλικών, με δύο κέντρα καινοτομίας σε Αθήνα και Μαϊάμι και ένα νέο Kέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών που δημιουργείται στην Πάτρα.

Οι στόχοι του στρατηγικού πλάνου «TITAN Forward 2029» είναι: