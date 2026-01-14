Τιτάν: 500 εκατ. δολάρια για δύο εξαγορές μέσα σε 30 ημέρες

Mέσα σε 30 ημέρες ο όμιλος Τιτάν προχώρησε σε δύο εξαγορές διευρύνοντας τη γεωγραφική του παρουσία και ενισχύοντας την παραγωγική του ικανότητα δαπανώντας σχεδόν 500 εκατ. δολάρια. Η πρώτη εξαγορά ανακοινώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου και αφορούσε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου και τίμημα 190 εκατ. δολάρια.

Η δεύτερη εξαγορά ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα με τίμημα 310 εκατ. δολάρια για εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ. Η εξαγορά έγινε από την εισηγμένη θυγατρική στις ΗΠΑ, την Titan America.

«Παράθυρο» για εξαγωγές στις ΗΠΑ η εξαγορά στην Τουρκία

Με την εξαγορά στην Κωνσταντινούπολη ο ελληνικός όμιλος αποκτά παρουσία σε μια περιοχή με μεγάλη ζήτηση σε τσιμέντο και έχει άμεση πρόσβαση σε λιμάνια, γεγονός που θα τον βοηθήσει να εξάγει ποσότητες στις ΗΠΑ αφού από το 2026 αυξάνονται οι ταρίφες στην ΕΕ για δικαιώματα CO2 και η εξαγωγή προς τις ΗΠΑ όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις θα αποτελέσει μια συμφέρουσα διέξοδο. Επίσης, θα έχει εύκολη πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα η οποία θα ευνοήσει την εταιρεία να προμηθεύει τσιμέντο και την Ουκρανία ενόψει της ανοικοδόμησης της χώρας. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για τη Συρία και τη Γάζα που βρίσκονται πολύ κοντά στην Τουρκία.

Η μονάδα στη γείτονα χώρα είναι κερδοφόρα και σύμφωνα με την Τιτάν θα συνεισφέρει πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων, κέρδη ebitda άνω των 50 εκατ. δολαρίων και θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το 2026, με περαιτέρω βελτίωση να αναμένεται στα επόμενα χρόνια χάρη σε συνέργειες.

Στις ΗΠΑ με την εξαγορά στην Πενσυλβάνια ο ελληνικός όμιλος διευρύνει την παρουσία του εκτός από τη Φλόριντα και τη Βιρτζίνια και εδραιώνει τη θέση του στις πιο αναπτυσσόμενες περιοχές της Ανατολικής Ακτής.

Οι επενδύσεις στο «πράσινο» τσιμέντο

Σύμφωνα με το business plan της περιόδου 2026-2029 λόγω των ισχυρών χρηματοοικονομικών ροών ο όμιλος θα δαπανήσει 3 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, εκ των οποίων το 1,1 δισ. σε εξαγορές. Ηδη, βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας "Vracs de l’Estuaire" στη Γαλλία, ενώ έχει αποκτήσει συμμετοχές σε εταιρείες που του εξασφαλίζουν τις ανάγκες σε ποζολάνη η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το κλίνκερ στο τελικό προϊόν, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραγόμενων προϊόντων, καθώς το κλίνκερ περιέχει ασβεστόλιθο και εκλύει πολύ CO2.

Παράλληλα, η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία εδώ και τρία χρόνια έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς. Τα υπολογιστικά συστήματα παρακολουθούν τη συμπεριφορά των μηχανημάτων, όπως οι κλίβανοι και οι μύλοι τσιμέντου και επεξεργάζονται εκατοντάδες πληροφορίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι παρεμβάσεις της νέας τεχνολογίας οδηγούν σε μεγαλύτερη απόδοση των μηχανών με λιγότερο κόστος, την ίδια ώρα που τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποιούν και για πιθανές βλάβες.



Πώς διαμορφώνονται οι αποτιμήσεις και τι προβλέπεται για τους μετόχους



Σύμφωνα με τους αναλυτές η Τιτάν εξακολουθεί παρά την άνοδο της μετοχής στο ΧΑ το τελευταίο διάστημα να διαπραγματεύεται σε έκπτωση σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις, καθώς αν από την κεφαλαιοποίηση της Τιτάν (4,3 δισ. ευρώ) αφαιρεθεί η κεφαλαιοποίηση της Τitan America (2,8 δισ, ευρώ) τότε όλα τα υπόλοιπα assets του ομίλου σε Ευρώπη, Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία αντιστοιχούν μόλις 2,5 φορές στα ετήσια ebitda.

Στο 9μηνο του 2025 ο Τιτάνας πέτυχε ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας 474 εκατ. ευρώ με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται στο μισό στα 302 εκατ. ευρώ από 622 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024. Στο business plan της περιόδου 2026-2029 προβλέπονται χρηματικές διανομές 500 εκατ. στους μετόχους.