Τι σηματοδοτεί η έξοδος Μυτιληναίου από την Helleniq Energy

Η εξίσωση των ισορροπιών στην ελληνική ενεργειακή αγορά φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται, μετά το χθεσινό placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη HelleniQ Energy. Η διάθεση του ποσοστού 3,7% – που αντιστοιχεί σε περίπου 11,3 εκατομμύρια μετοχές – ολοκληρώθηκε επιτυχώς μέσω των Euroxx και Morgan Stanley, με τα έσοδα να ανέρχονται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαμορφώθηκε στα 7,96 ευρώ ανά μετοχή, λίγο χαμηλότερα από τη χρηματιστηριακή τιμή.

Η κίνηση αυτή, που έρχεται έπειτα από εβδομάδες έντονης φημολογίας για πιθανή στρατηγική συνεργασία ή ακόμα και εξαγορά της HelleniQ Energy από τη Metlen Energy & Metals, φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος στα σενάρια συγχώνευσης. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι το placement «κλείνει» οριστικά το κεφάλαιο μιας συνεργασίας που συζητήθηκε έντονα το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν κατέληξε σε συμφωνία.

Οι λόγοι, όπως εκτιμάται, αφορούν κυρίως διαφορετικές στρατηγικές κατευθύνσεις των δύο ομίλων. Η Metlen, μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ακολουθεί πορεία διεθνοποίησης και αυτονομίας, εστιάζοντας σε πράσινη ενέργεια, μέταλλα και νέα τεχνολογικά projects. Από την άλλη, η HelleniQ Energy συνεχίζει το δικό της σχέδιο μετασχηματισμού, με αιχμή τις ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διάθεση των μετοχών του Ευάγγελου Μυτιληναίου ερμηνεύεται επίσης ως κίνηση απελευθέρωσης κεφαλαίων, που του επιτρέπει να ενισχύσει τη θέση του στη Metlen, στην οποία έχει ήδη προβεί σε σημαντικές αγορές ιδίων μετοχών, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας.

Μετά το placement, η μετοχή της HelleniQ Energy υποχώρησε ελαφρώς στα 7,75 ευρώ, και ουσιαστικά η πώληση των μετοχών από την πλευρά του Ευάγγελου Μυτιληναίου και της Metlen δείχνει πως η πλευρά Λάτση δεν πουλάει ενώ η αγορά αντιλαμβάνεται πως η εξαγορά που συζητήθηκε τους τελευταίους μήνες δεν είναι στο τραπέζι.

Το placement λειτουργεί ως σήμα λήξης ενός πολυσυζητημένου «deal» αλλά και ένα νέο σημείο εκκίνησης για δύο ενεργειακούς κολοσσούς που κινούνται πλέον αυτόνομα, με φόντο μια αγορά που ωριμάζει και προσελκύει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον.

To βλέμμα στο «3rd Era» και η αισιοδοξία των διεθνών οίκων

Οι τελευταίες κινήσεις του Ευάγγελου Μυτιληναίου εντάσσονται σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης και ενδυνάμωσης της Metlen. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο επικεφαλής της Metlen προχώρησε σε απανωτές νέες αγορές μετοχών της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στις μελλοντικές της προοπτικές.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου η μετοχή έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις στο χρηματιστήριο, αποτελώντας σαφές μήνυμα στήριξης προς την αγορά.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου ο επικεφαλής της Metlen προχώρησε σε αγορά 50.000 μετοχών στην τιμή των 42,20 ευρώ, συνολικής αξίας άνω των 2,1 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη αγορά του, στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν απέκτησε 15.000 μετοχές αξίας περίπου 708 χιλ. ευρώ, σε υψηλότερα επίπεδα τιμών (47,1–47,3 ευρώ). Επιπλέον, χθες πραγματοποίησε νέα συναλλαγή, προσθέτοντας 30.000 μετοχές αξίας 1,23 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυναμική στήριξη της διοίκησης προς τη μετοχή.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η μετοχή της Metlen έχει υποχωρήσει κατά 23,6%, από τα 55 ευρώ στα 42 ευρώ, επηρεασμένη από τις αυξημένες short θέσεις διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, όπως η Millennium Capital και η Marshall Wace. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των πρόσφατων αγορών του κ. Μυτιληναίου λειτούργησε ως καταλύτης, οδηγώντας σε θετική αντίδραση της αγοράς, με τη μετοχή να ενισχύεται ενδοσυνεδριακά έως τα 42,80 ευρώ (+1,9%).

Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 6 Νοεμβρίου, ο όμιλος αναμένεται να παρουσιάσει τον νέο εταιρικό του σχεδιασμό και τη διοικητική του δομή, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά το επόμενο κεφάλαιο της στρατηγικής «3rd Era» που χαράσσει το μέλλον της εταιρείας.

Την αισιοδοξία της αγοράς για τις προοπτικές της Metlen ενισχύουν και οι τελευταίες εκθέσεις διεθνών επενδυτικών οίκων. Η Citi διατηρεί σύσταση Buy με τιμή στόχο τα 52 ευρώ, ενώ η Pantelakis Securities ανεβάζει τον πήχη στα 62 ευρώ, εκτιμώντας ότι τα EBITDA της εταιρείας θα ξεπεράσουν τα 1,8 δισ. ευρώ έως το 2028. Οι αναλυτές αποδίδουν την αναμενόμενη άνοδο κυρίως στην ισχυρή ανάπτυξη στους τομείς των “critical metals” — νικελίου, χαλκού, κοβαλτίου και γαλλίου — αλλά και στη σταθερή επέκταση του ομίλου στην αμυντική βιομηχανία.