Τι είπαν Στασινόπουλος και Παπαλεξόπουλος για την παραγωγικότητα

Η σχέση ανάμεσα στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτέλεσε τον πυρήνα της συζήτησης στο πρώτο πάνελ του 36ου Ετήσιου Greek Economic Summit (GES2025), με τίτλο «Από τον Αυτοματισμό στην Αυτονομία: Η επόμενη εποχή της Μεταποίησης».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Κώστας Αξαρλόγλου, Κοσμήτορας της Alba Association και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων & Στρατηγικής στο ALBA Graduate Business School, ανοίγοντας το πεδίο για μια στοχευμένη ανάλυση των πραγματικών αναγκών της ελληνικής μεταποίησης σήμερα.

Ο Μιχάλης Στασινόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής της Viohalco και Πρόεδρος της ElvalHalcor, ανέδειξε τη βασική δυσκολία του κλάδου, που δεν είναι άλλη από την πολυμορφία και τη διαφοροποίηση των υποτομέων του. «Πρόκειται για έναν χώρο εξαιρετικά σύνθετο», τόνισε, εξηγώντας ότι γι’ αυτό «είναι κρίσιμη η συμμετοχή σε εξειδικευμένα συνέδρια, ώστε να συζητούμε τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας». Βέβαια στην αρχή τόνισε ότι είναι εντυπωσιακό που το συνέδριο αυτό ξεκινά με τη μεταποίηση. Ο κ. Στασινόπουλος υπογράμμισε ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι πάντα ο σημαντικότερος. Συγκεκριμένα είπε μεταξύ άλλων: «Το θέμα του ΑΙ δεν έχει κατασταλάξει ακόμα. Αναφορικά με τις δεξιότητες του επερχόμενου ανθρώπινου δυναμικού, είναι προφανές ότι η καινοτομία παράγει ήδη γνώση μέσα σε μια εταιρεία. Βλέπουμε ολοένα και περισσότερο την ανάγκη training στελεχών της εταιρείας σε ένα πολύ πιο σύγχρονο επίπεδο. Να δούμε τη σημασία του αποτελέσματος, δηλαδή της παραγωγής. Αργούμε, αλλά ενόψει όσων έρχονται στο μέλλον θα αναγκαστούμε να κινηθούμε γρηγορότερα, με τη βοήθεια και της τεχνολογίας. Βέβαια η έλευση της τεχνολογίας αποτελεί ένα ακόμα τρένο που περνάει και δεν ανεβαίνουμε, ωστόσο είμαι αισιόδοξος».

Επενδύσεις στις δεξιότητες και τη συνεργασία με την καινοτομία

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου Τιτάν, παρουσίασε το μοντέλο που ακολουθεί ο όμιλος για να παραμείνει ανταγωνιστικός σε ένα περιβάλλον γρήγορης τεχνολογικής εξέλιξης. «Στον Τιτάν επενδύουμε τόσο στις ανθρώπινες όσο και στις υλικές υποδομές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων αποτελεί κομβικό παράγοντα.

Η συνεργασία με πανεπιστήμια και start-ups επιτρέπει, όπως είπε, «ταχύτερη καινοτομία και καλύτερη αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας». Ο κ. Παπαλεξόπουλος έθεσε και ένα ακόμη κρίσιμο σημείο, την ανάγκη οι επιχειρήσεις να στραφούν με μεγαλύτερη ταχύτητα στα soft skills, τα οποία θεωρούνται πλέον εξίσου σημαντικά με τις τεχνικές γνώσεις. Τέλος ανέφερε ότι «Στην παρούσα συγκυρία η ΕΕ δεν φαίνεται να μπορεί ή να θέλει να κάνει τα όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίσει το μεγάλο έλλειμμα επιχειρηματικότητας. Συγκρίνοντας πού βρισκόμαστε ως Ελλάδα, δεν είμαστε από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού εκεί που πρέπει για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο».

Η ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας

Ο κ. Στασινόπουλος, σε συζήτηση με δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου, επανέλαβε ότι το κρίσιμο μήνυμα πρέπει να είναι η παραγωγικότητα. «Χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας, δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέες βιομηχανικές επενδύσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σήμερα οι περισσότερες επενδύσεις στη μεταποίηση προέρχονται από παλιές εταιρείες και όχι από νέες εισόδους στην αγορά.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινόπουλο, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία, όπου νέες βιομηχανικές μονάδες «φυτρώνουν σαν μανιτάρια». Η διαφορά στο ενεργειακό κόστος, στη φορολογία και στα κίνητρα επενδύσεων δημιουργεί μια άνιση αφετηρία. «Χρειαζόμαστε λογικό κόστος ενέργειας», υπογράμμισε. Όπως εξήγησε, η βιομηχανία δεν ζητά επιδότηση αλλά συνθήκες που επιστρέφουν αξία στην οικονομία. Όπως είπε, χώρες όπως η Τουρκία παραμένουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές στην προσέλκυση εργοστασίων, προσφέροντας επιδοτήσεις και ευνοϊκά φορολογικά σχήματα. «Η Ελλάδα χρειάζεται ένα παραγωγικό οικοσύστημα ικανό να στηρίξει τη βιομηχανία και την ανάπτυξη. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας – είναι ζήτημα επιβίωσης της οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

GES2025: Ένα συνέδριο στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία

Το Greek Economic Summit αποτελεί σταθερά σημείο αναφοράς για τη διασύνδεση της Ελλάδας με διεθνή οικονομικά κέντρα. Η πρώτη ημέρα του GES2025 επικεντρώθηκε στην καινοτομία, τις ξένες επενδύσεις και τη στρατηγική σύγκλιση με τις αγορές των ΗΠΑ, ενώ παρουσιάστηκαν και οι τεχνολογικές προοπτικές της χώρας, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την ψηφιοποίηση της παραγωγής.

Τη δεύτερη ημέρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, με έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου. Η γεωπολιτική θέση της χώρας, οι υποδομές και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν βασικά σημεία ανάλυσης, ενώ εξετάζεται και το πώς η Ελλάδα μπορεί να περάσει από τη φάση της ανάκαμψης στη θέση ενός περιφερειακού κέντρου ανάπτυξης.