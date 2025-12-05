Τι είπαν οι CEOs των ΟΤΕ, Nova και Vodafone για ΑΙ, δίκτυα και επενδύσεις σε FTTH

Επενδύσεις σε FTTH και 5G, σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και ενεργή υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν το κοινό τρίπτυχο, στο οποίο αναφέρθηκαν οι τρεις Έλληνες CEO των ΟΤΕ, Nova και Vodafone. Το InfoCom World 2025, με κεντρικό θέμα το «AI Volution: A Brave New World!», αποτέλεσε φέτος σημείο αναφοράς για όλους όσοι κινούνται στη σφαίρα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι τρεις επικεφαλείς των ελληνικών παρόχων, ο Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ), ο Γιώργος Λάμπρου (Nova) και ο Αχιλλέας Κανάρης (Vodafone), ανέβηκαν στη σκηνή του CEO Summit, που έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου, για να δώσουν το δικό τους στίγμα.

Με κοινό τόπο την ανάγκη για γρήγορες επενδύσεις, αναβάθμιση υποδομών και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με διακριτά στρατηγικά μονοπάτια, οι τρεις CEO περιέγραψαν το πώς βλέπουν την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Μια χώρα όπου τα δίκτυα νέας γενιάς, τα data και οι λύσεις ICT θα αποτελούν το υπόβαθρο μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής οικονομίας. Παράλληλα ο καθένας αποκάλυψε τις στρατηγικές, τα πλάνα και τη φιλοσοφία, που θα καθορίσει την επόμενη μέρα της συνδεσιμότητας στη χώρα.

ΟΤΕ – Κώστας Νεμπής: «Τα δίκτυα είναι εθνική υποδομή. Ξεπερνάμε τα 3,5 εκατ. FTTH το 2030»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής επέλεξε να τοποθετηθεί με σαφήνεια στο ότι τα δίκτυα δεν είναι μόνο επένδυση, αλλά είναι θέμα εθνικής σημασίας και ο ΟΤΕ, όπως υπογράμμισε, σηκώνει μεγάλο μέρος αυτού του βάρους. Με το FTTH να έχει ήδη φτάσει τα 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις, με στόχο τα 2,1 εκατ. στο τέλος της χρονιάς, ο Όμιλος θέτει τον πήχη πολύ ψηλά, ήτοι 3,5 εκατ. γραμμές οπτικής ίνας μέχρι το 2030, αναλαμβάνοντας μάλιστα εξ ολοκλήρου το έργο του UFBB.

Ο κ. Νεμπής υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης της ζήτησης για FTTH, τόσο για την απόδοση των μεγάλων επενδύσεων όσο και για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα vouchers Gigabit και Smart Readiness, τα οποία ο ΟΤΕ αξιοποίησε σε δεκάδες χιλιάδες πελάτες, ζητώντας μάλιστα τη συνέχιση αυτής της κρατικής πολιτικής.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβικό τον νέο κανονισμό της ΕΕΤΤ που επιβάλλει αποκλειστική διάθεση FTTH σε κτίρια, όπου υπάρχει εγκατάσταση οπτικής ίνας, ως μέσο επιτάχυνσης της μετάβασης από τον χαλκό στις καθαρές οπτικές ίνες.

Το νέο τοπίο στο 5G SA

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο επικεφαλής του ΟΤΕ στο 5G Stand Alone, το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο SA δίκτυο σήμερα στη χώρα, το οποίο έχει ξεπεράσει το 75% πληθυσμιακής κάλυψης. Το χαρακτήρισε ως «εργαλείο ψηφιακοποίησης» με δυνατότητες που αλλάζουν τα δεδομένα: network slicing, επαγγελματικές λύσεις και υπηρεσίες όπως το COSMOTE 5G WIFI, που ήδη έχει πάνω από 40.000 χρήστες.

Με το βλέμμα στη νέα δημοπράτηση φάσματος (900 και 1800MHz), ο κ. Νεμπής δήλωσε αισιόδοξος για μια διαδικασία αντίστοιχη με την επιτυχημένη δημοπρασία του 5G, ζητώντας όμως μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης ώστε να εξασφαλίζεται ο μακροπρόθεσμος επενδυτικός σχεδιασμός.

AI: «Κανείς να μη μείνει πίσω»

Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, με τον κ. Νεμπή να επιμένει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει «να κινηθούν άμεσα» αν δεν θέλουν να χάσουν το τρένο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας τομέας, στον οποίο ο ΟΤΕ επενδύει εδώ και χρόνια χρησιμοποιώντας ΑΙ εργαλεία σε τομείς, όπως τα δίκτυα και η εξυπηρέτηση πελατών, ενώ την έχει ενσωματώσει πλήρως στη στρατηγική του. Στόχος του ΟΤΕ είναι να γίνει μια “digital first” εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση του ΑΙ. Το Magenta AI, η νέα πλατφόρμα του Ομίλου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ανάπτυξη θα έρθει από την αξιοποίηση της τεχνολογίας». Και με την υποστήριξη του διεθνούς Ομίλου TELEKOM, ο ΟΤΕ θεωρεί ότι έχει την κλίμακα για να πρωταγωνιστήσει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Nova – Γιώργος Λάμπρου: «Ο πελάτης στο επίκεντρο. Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, όχι αυτοσκοπός»

Ο CEO της Nova ανέβηκε στη σκηνή με σαφώς customer-centric στρατηγική. Ο κ. Λάμπρου μίλησε για ένα επενδυτικό πλάνο που στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: δίκτυα νέας γενιάς, ICT και IoT, AI, εμπειρία πελάτη και ανταγωνιστικές τιμές, προσθέτοντας ότι «η real value for money φιλοσοφία είναι βασική δέσμευση της εταιρείας».

Με πληθυσμιακή κάλυψη 95% στο 5G και με το 5G+ (C-band) να έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε δύο χρόνια, η Nova σχεδιάζει να φτάσει πάνω από το 80% της χώρας με C-band εντός τριετίας. Η τεχνολογία 5G SA έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιείται σε πραγματικές εφαρμογές: private networks, FWA και network-as-a-service λύσεις, με τα δύο πρώτα έργα να τρέχουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

FTTH, χαμηλή διείσδυση και η «μάχη της αποχαλκοποίησης»

Ο κ. Λάμπρου επεσήμανε ότι «η υιοθέτηση FTTH υπολείπεται σημαντικά της διαθεσιμότητας». Για εκείνον, το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό, αλλά και πολιτικό και οικονομικό, καθώς χρειάζεται ενημέρωση, σωστή τιμολόγηση και αποφασιστικότητα στη μετάβαση από το χαλκό στην οπτική ίνα.

Το δίκτυο της United Fiber έχει ήδη φτάσει τα 800.000 homes passed και επιταχύνει τις κάθετες υλοποιήσεις μέσα στα κτίρια πριν καν υποβληθούν αιτήματα πελατών, μια πρακτική που, όπως εξηγεί ο Λάμπρου, «ρίχνει δραστικά τους χρόνους ενεργοποίησης».

Επιπρόσθετα, μιλώντας για την επερχόμενη δημοπρασία φάσματος στις ζώνες 900 και 1800MHz, ο CEO της Nova ξεκαθάρισε ότι η επιτυχία της διαδικασίας δεν μπορεί να μετριέται με βάση τα έσοδα για το κράτος. Έθεσε πέντε αρχές: επάρκεια φάσματος, αξιοποίηση στο μέγιστο, ισόρροπη κατανομή, αποσύνδεση τιμής από δημοσιονομικές ανάγκες και μακροπρόθεσμη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος. «Χωρίς επαρκές φάσμα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ψηφιακή οικονομία», ήταν το μήνυμα του.

Τέλος, ο κ. Λάμπρου ανέδειξε τον ρόλο της Nova ICT, μια δραστηριότητα που βλέπει σημαντικές ευκαιρίες τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εταιρεία επενδύει σε startups και σε λύσεις AI, με έργα όπως τα Smart Forest στον Υμηττό και το Αιγάλεω να αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια ασφάλεια.

Vodafone – Αχιλλέας Κανάρης: «Η Ελλάδα αναβαθμίζεται. Χτίζουμε υποδομές που φτάνουν παντού»

Ο CEO της Vodafone Ελλάδας μίλησε για την πρόοδο των επενδύσεων σε FTTH και FWA, που γνωρίζουν ισχυρή ανάπτυξη, τονίζοντας ότι οι υποδομές νέας γενιάς «προσφέρουν ψηφιακή εμπειρία ανώτερου επιπέδου».

Το επενδυτικό πλάνο της Vodafone αγγίζει το 1 δισ. ευρώ έως το 2029, με στόχο να ενισχυθούν η σταθερή και κινητή τηλεφωνία, οι διεθνείς διασυνδέσεις και τα υποθαλάσσια καλώδια, τομέας κρίσιμος για τη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο δεδομένων.

Στο 5G, η Vodafone έχει φτάσει κάλυψη 95% σε 249 πόλεις και 71 νησιά, ενώ στον τομέα του FTTH η εταιρεία στοχεύει στις 500.000 γραμμές μέχρι το τέλος της χρονιάς και στις 850.000 μέχρι το 2027.

Σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο

Ο κ. Κανάρης έδωσε έμφαση στην ανάγκη για σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις κλίμακας απαιτούν αποσαφήνιση και εναρμονισμό των όρων φάσματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έστειλε το μήνυμα ότι η συνεργασία Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική, ώστε η Ελλάδα να γίνει πραγματικά ψηφιακά ώριμη.

Ο κ. Κανάρης δήλωσε ότι η ζήτηση για λύσεις cloud, κυβερνοασφάλειας, IoT και AI αυξάνεται σταθερά, με το Vodafone Business να καταγράφει άνοδο πάνω από 30% στα ICT/IoT. Η εταιρεία, τόνισε στην ομιλία του ο κ. Κανάρης, «θέλει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις της χώρας σε αυτή τη μετάβαση», προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.