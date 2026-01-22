Τι είναι οι ΑΙ κάμερες τηλεδιάσκεψης, γιατί τις χρειαζόμαστε και ποιο είναι το νέο μοντέλο που βγαίνει στην αγορά

Εμπνευσμένες από κινηματογραφικές τεχνικές εναλλαγής οπτικής, οι ΑΙ κάμερες τηλεδιάσκεψης είναι σχεδιασμένες για το hybrid-first γραφείο και προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο, εστιάζοντας αυτόματα είτε στην ομάδα, είτε στον εκάστοτε ομιλητή, είτε οργανώνοντας τους συμμετέχοντες σε group.

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Rally AI Camera και της Rally AI Camera Pro από Logitech, κάμερες συνεδριάσεων που ενσωματώνουν προηγμένη ευφυΐα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη σε έναν σχεδόν αόρατο σχεδιασμό για μεγάλους χώρους. Η Rally AI Camera Pro είναι η πιο έξυπνη κάμερα που έχει παρουσιάσει ποτέ η Logitech, ενώ η Rally AI Camera ενσωματώνεται διακριτικά στον σχεδιασμό κάθε χώρου.

Νέα ισχυρή νοημοσύνη και αυτοματισμοί για μεγαλύτερους, πιο απαιτητικούς χώρους

Η Logitech συνδυάζει τις καλύτερες πτυχές από δύο κόσμους: την κορυφαία ποιότητα εικόνας της αγαπημένης Rally Camera με την προηγμένη ευφυΐα βίντεο που μέχρι σήμερα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες συσκευές. Το αποτέλεσμα είναι μια συμπαγής λύση που ενσωματώνεται κομψά σε αίθουσες διοικητικών συμβουλίων, χώρους εκδηλώσεων και εκπαιδευτικές αίθουσες.

Η πρώτη εντοιχιζόμενη επιλογή τοποθέτησης της Logitech για διακριτική, σχεδόν αόρατη αισθητική

Οι κάμερες μπορούν να τοποθετηθούν στην οροφή, επάνω ή κάτω από την οθόνη, στον τοίχο ή ακόμη και εντός του τοίχου, προσφέροντας διακριτική παρουσία και παράλληλα διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα, χάρη στο αυτόματο κλείστρο που δείχνει ξεκάθαρα πότε η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

«Οι Rally AI Cameras έχουν σχεδιαστεί για το hybrid-first γραφείο, όπου η τεχνολογία περνά στο παρασκήνιο και επιτρέπει στον ψηφιακό και τον φυσικό κόσμο να συνυπάρχουν αρμονικά», δήλωσε ο Henry Levak, VP of Product, Logitech for Business. «Από μικρές αίθουσες έως μεγάλα town halls, προσφέρουν μια κινηματογραφική εμπειρία στους συμμετέχοντες, λύνοντας αθόρυβα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν IT managers, ομάδες Facilities και επαγγελματίες Workplace Experience».

Πολυκάμερες λήψεις που αποτυπώνουν κάθε οπτική γωνία – τώρα και σε boardrooms, classrooms και town halls

Πολλαπλές κάμερες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα, υποστηρίζοντας λύσεις όπως το Zoom Intelligent Director και τη λειτουργία πολλαπλών καμερών του Microsoft Teams, για πιο ζωντανές και καθηλωτικές αλληλεπιδράσεις που θυμίζουν περισσότερο κινηματογραφική παραγωγή παρά επαγγελματική σύσκεψη.

Και οι δύο κάμερες διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο φακό με αισθητήρα εικόνας 1 ίντσας και οπτικό πεδίο 115°, αποτυπώνοντας κάθε έκφραση ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, είτε για πλήρη κάλυψη του χώρου είτε για κοντινά πλάνα. Η Rally AI Camera Pro προσθέτει επιπλέον οπτική κάμερα με 15x hybrid zoom, καταγράφοντας παρουσιαστές και κρίσιμες λεπτομέρειες με εξαιρετική ακρίβεια, ώστε ακόμη και τα μεγαλύτερα town halls να δείχνουν οικεία.

Έξυπνη διαχείριση χώρων και ουσιαστική αξία για τις επιχειρήσεις

Στο παρασκήνιο, οι Rally AI Cameras απαντούν στις προκλήσεις όσων είναι υπεύθυνοι για IT υποδομές, διαχείριση και σχεδιασμό χώρων εργασίας.

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε εξοικονόμηση κόστους εγκαταστάσεων

Οι Rally AI Cameras ανιχνεύουν πότε, πόσα άτομα και πόσο συχνά χρησιμοποιούν έναν χώρο και τροφοδοτούν αυτά τα δεδομένα στο Logitech Sync, προσφέροντας στους workplace managers μια συνολική εικόνα για καλύτερο σχεδιασμό. Η ίδια τεχνολογία λύνει και τα προβλήματα κρατήσεων, κάνοντας αυτόματη δέσμευση ή απελευθέρωση αιθουσών βάσει ανίχνευσης παρουσίας.

Λιγότερα προβλήματα για τα IT τμήματα

Η εγκατάσταση είναι απλή: γρήγορη σύνδεση μέσω USB ή με ένα μόνο καλώδιο, με τη χρήση του προαιρετικού Rally AI Camera Extension Kit. Συμβατότητα με το Rally Plus ή επαγγελματικά audio συστήματα και σύνδεση μέσω WiFi ή Ethernet για διαχείριση μέσω Logitech Sync, όπου η απομακρυσμένη εγκατάσταση, οι ενημερώσεις και η υποστήριξη γίνονται με λίγα clicks.

Σχεδιασμένες με γνώμονα τη βιωσιμότητα

Οι Logitech Rally AI Cameras έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας αλουμίνιο χαμηλού άνθρακα και χάρτινη συσκευασία από υπεύθυνες πηγές, πιστοποιημένες από FSC™ και άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Έξυπνη λύση συσκέψεων και μεγάλη κάλυψη με λιγότερα από €3.000

Υψηλής χωρητικότητας conferencing με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής: η Logitech Rally AI Camera Pro διατίθεται στα €2.999 EUR και η Rally AI Camera στα €2.499 EUR. Θα είναι διαθέσιμες σε graphite και off-white από την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 αντίστοιχα, στο logitech.com και μέσω εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών.