ΑΡΘΡΟ ΓΝΩΜΗΣ

Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος EY Ελλάδος

Για ακόμη μία χρονιά, όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενεί τη Διεθνή Έκθεση, λειτουργώντας ως το επίκεντρο σημαντικών πολιτικών αποφάσεων, εμπορικών συμφωνιών και πολιτιστικών δράσεων. Η πόλη, όμως, σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία της, υπήρξε ανέκαθεν πυλώνας του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, αλλά και πνευματικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ένα υπόδειγμα πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και δημιουργικότητας.

Σήμερα, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή, μετασχηματίζονται με ταχείς ρυθμούς, σε πλατφόρμα περιφερειακής ανάπτυξης και κόμβο καινοτομίας και επενδύσεων, με παρουσία διεθνών εταιρειών και αυξανόμενη ενσωμάτωση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: ανάλυση του ΙΟΒΕ έδειξε ότι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας συνεισφέρει περίπου το 14% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του Συνδέσμου Εξαγωγέων, οι εξαγωγές της περιοχής αγγίζουν τα 7,9 δισ. ευρώ, με τα 5,6 δισ. να αφορούν εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα, μάλιστα, με την έρευνα της ΕΥ, Attractiveness Survey Ελλάδα 2025, 23% των ξένων επενδύσεων που προσέλκυσε η Ελλάδα το 2024 κατευθύνθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, το μήνυμα για το μέλλον της επιχειρηματικότητας είναι ελπιδοφόρο: στη Θεσσαλονίκη, ο ρυθμός ανάπτυξης των startups φέτος ξεπέρασε το 32%, αποτελώντας το όγδοο από τα δέκα κορυφαία οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, σύμφωνα με το Global Startup Ecosystem Index 2025.

Πέραν, όμως, από τους αριθμούς, μία σειρά από εμβληματικά έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιταχύνουν την πορεία της Θεσσαλονίκης προς μία αστική και επιχειρηματική «αναγέννηση». Το Flyover - σε συνδυασμό με το ήδη σε λειτουργία Μετρό - αναμένεται να αποσυμφορήσουν σημαντικά την κίνηση στην πόλη, το νέο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, το πάρκο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, τα έργα στον Εμπορικό και τον Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της ΓΑΙΑΟΣΕ, και ο εθνικός κόμβος καινοτομίας, τεχνολογίας και έρευνας του ThessINTEC, υπόσχονται να μεταμορφώσουν την πόλη. Εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, θα συμβάλουν στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, και θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια της πόλης, εδραιώνοντάς την ως περιφερειακό κόμβο καινοτομίας.

Η ΕΥ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, λειτουργεί ως αξιόπιστος σύμβουλος στον σχεδιασμό, την ωρίμανση ή τη χρηματοδότηση όλων αυτών των εμβληματικών έργων. Σύμφωνα με ανάλυση των ομάδων της EY-Parthenon, εκτιμάται ότι τα έργα αυτά, κατά την κατασκευαστική τους περίοδο, θα συνεισφέρουν 5,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 1,5 δισ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έως το 2035, και θα δημιουργήσουν σχεδόν 10.000 ετήσια υποστηριζόμενες θέσεις εργασίας, με το αποτύπωμα κατά τη λειτουργία τους να αναμένεται ακόμη μεγαλύτερο.

Η ΕΥ είχε, επίσης, ενεργό ρόλο σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ενέργεια και τις ΑΠΕ, την υγεία, την ψηφιακή οικονομία και τα τρόφιμα, που θα έχουν και αυτά ισχυρή πολλαπλασιαστική αξία.

Με συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 1996, η πόλη αποτελεί σημείο-κλειδί της στρατηγικής της EY για την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανάπτυξή μας τα τελευταία χρόνια το επιβεβαιώνει, καθώς αριθμούμε πλέον πάνω από 200 εργαζόμενους στην πόλη, καταγράφοντας αύξηση 263% μόνο την τελευταία τριετία. Αυτό, όμως, που είναι ελπιδοφόρο, είναι ότι το 68% του συνόλου των ανθρώπων μας, και το 85% των νέων προσλήψεων, αφορούν νέους έως 29 ετών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ταλέντου της περιοχής.

Τα νέα μας γραφεία στην πόλη, στο ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο «Ματαράσο-Αλτσέχ» – το ιστορικό «Χρηματιστήριο» – που εγκαινιάστηκαν αυτές τις μέρες, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε ακόμη πιο ουσιαστικά την τοπική επιχειρηματικότητα και την οικονομία, αλλά και να δώσουμε ευκαιρίες στο πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο της Βορείου Ελλάδας, συνολικά.

Η Θεσσαλονίκη, βρίσκεται, σήμερα, σε ένα σταυροδρόμι ανάπτυξης και εκπέμπει ένα σημαντικό μήνυμα: οι περιφέρειες μπορούν να ηγηθούν της αναπτυξιακής σύγκλισης με το κέντρο και της μετάβασης προς ένα νέο, βιώσιμο, καινοτόμο και πιο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Είναι χρέος όλων μας – Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών – να διαμορφώσουμε αυτό το μέλλον, μαζί, με αυτοπεποίθηση.