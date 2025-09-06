Θεσσαλονίκη: Οι προτάσεις των επαγγελματιών για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περίοδο ανθεκτικότητας και συγκρατημένης δυναμικής, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, διανύει η ελληνική οικονομία, γεγονός που αποτυπώνεται στον ρυθμό της ανάπτυξης, στην ενίσχυση των εξαγωγών, τη σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας και την πρόοδο της ψηφιακής μετάβασης, όπως επισήμανε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Ιωάννης Βουτσινάς.

Μιλώντας από το βήμα της γενικής συνέλευσης του φορέα, την οποία φέτος φιλοξενεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), με αφορμή τα εκατοστά γενέθλιά του, ο κ. Βουτσινάς τόνισε πάντως ότι, παρά τις ουσιαστικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σειρά σημαντικών δομικών και λειτουργικών προκλήσεων, όπως: υπερφορολόγηση, δυσανάλογες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, περιορισμένοι εγγυητικοί μηχανισμοί, υψηλό ενεργειακό κόστος, διοικητικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνολογικής υποστήριξης.

Στο σκηνικό αυτό, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ ζήτησε -μεταξύ άλλων- την «άμεση άρση των εναπομείναντων αντι-αναπτυξιακών μέτρων», που χρονολογούνται από την εποχή των μνημονίων, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου, με αξιοποίηση -προς αυτή την κατεύθυνση- των δημοσιονομικών πλεονασμάτων που έχουν σχηματιστεί, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα, την ανασύνταξη του συστήματος τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, τη λήψη μέτρων για τη σταθεροποίηση του ενεργειακού κόστους που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, τη δημιουργία μηχανισμών εγγυήσεων για μικροπιστώσεις, πέραν των όσων προβλέπονται στον υφιστάμενο νόμο και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των επιμελητηρίων.

Κ. Μερελής: Πρόταση για ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα

Αντιμέτωπη με σύνθετο πλέγμα οικονομικών πιέσεων για την ίδια την ύπαρξη της μικρομεσαίας επιχείρησης βρίσκεται η ελληνική επιχειρηματικότητα και η πρόκληση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής. Ενδεικτικά ανέφερε ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος ασκεί ασφυκτική πίεση στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο επίμονος πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη, η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση περιορίζει την ανάπτυξη, ενώ το συνολικό βάρος της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης δημιουργεί περιβάλλον ασφυξίας.

«Το πιο κραυγαλέο παράδειγμα είναι η τεκμαρτή φορολόγηση, ένα μέτρο που αγνοεί την πραγματική οικονομική κατάσταση των ελεύθερων επαγγελματιών. Πρόσφατη έρευνα του ΕΕΘ, πριν από λίγες ημέρες, αποκαλύπτει πως ένα συντριπτικό 84% των επαγγελματιών ζητά την κατάργησή του. Η Πολιτεία δεν μπορεί να αγνοεί ένα τόσο ηχηρό μήνυμα» εκτίμησε ο κ. Μερελής και πρόσθεσε πως η δαιδαλώδης γραφειοκρατία και το συνεχές μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο αποτελούν ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο, αποθαρρύνοντας κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, ενώ το brain drain και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού συνιστούν τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυσκολία.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ αναφέρθηκε ακόμη στις προκλήσεις που κομίζει για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες η 4η βιομηχανική επανάσταση, επισημαίνοντας ότι η αδιαφορία απέναντι σε αυτές τις αλλαγές ισοδυναμεί με οικονομική απομόνωση. Συμπλήρωσε πως τα επιμελητήρια πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών, ώστε να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή, αλλά και να υπάρξει συνεργασία με τα πανεπιστήμια και υποστήριξη της δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων καινοτομίας και θερμοκοιτίδων, που θα λειτουργήσουν σαν μαγνήτης για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. «Τα επιμελητήρια, μέσα από ειδικά προγράμματα ΕΣΠΑ, πρέπει να επιδοτηθούν για τη δημιουργία αυτών των θερμοκοιτίδων», τόνισε, ενώ πρότεινε παράλληλα τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας καθώς και τη δημιουργία ελεύθερων ζωνών εμπορίου.

Γ. Χατζημάρκος: Λιγότερος κρατισμός και ανάγκη για πάλη με κακές συνήθειες

Την ανάγκη μείωσης του κρατισμού και του πατερναλισμού στην πραγματική οικονομία υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Χατζημάρκος, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη μάχη, που κατά τη γνώμη του έχει η Ελλάδα μπροστά της, δεν αφορά οικονομικά αντικείμενα καθεαυτά, αλλά την αναγκαία πάλη και σύγκρουση με εδραιωμένες αντιλήψεις και συνήθειες.

=«Είμαστε χώρα που βασανίστηκε πολύ και πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ συμπαγείς αποφάσεις. Για εμένα, η συζήτηση δεν έχει να κάνει με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, γιατί αν πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία και τις δυνάμεις της, η αγορά θα βρει τον δρόμο της. Ο κρατισμός πρέπει να κατέβει. Να αρχίσει να αποχωρεί. Το πλαίσιο να υπάρχει και μετά οι παραγωγικές δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους και η πραγματική οικονομία να δουλέψει χωρίς υπονόμευση, εμπόδια, πατερναλισμό και κεντρική καθοδήγηση. Η μεγαλύτερη μάχη μπροστά μας είναι να παλέψουμε αντιλήψεις και συνήθειες και είναι μεγάλη η σύγκρουση. Γιατί μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία, φτάσαμε σε σημείο που ή θα γίνει το επόμενο μεγάλο βήμα ή η δύναμη της συνήθειας θα μας επιστρέψει στα προβλήματα που είδαμε και πάθαμε να φύγουμε από αυτά», τόνισε και επισήμανε την ανάγκη διαφυγής από τη συνδικαλιστική λογική.