Theon: Εξαγορές, επενδύσεις και επέκταση σε ΗΠΑ, Ευρώπη

Νέες εξαγορές εξετάζει ο Όμιλος THEON σε συνέχεια των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, βασικό μέλημα είναι η διείσδυση σε περισσότερες αγορές και δη η εδραίωση σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Έτσι, όπως δήλωσε, μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται ακόμη δύο επενδύσεις.

Ο κ. Χατζημηνάς αναφέρθηκε στις εντυπωσιακές επιδόσεις που έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2025 για την THEON, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει στα 183,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας το καλύτερο Α’ εξάμηνο στα 28 χρόνια λειτουργίας της. Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της εταιρίας στη διεθνή αγορά.

Να σημειώσουμε αναλυτικότερα, ότι η αύξηση των παραγγελιών ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 118% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2024. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανήλθε σε 622,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, σημειώνοντας άνοδο 45% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκαν επιπλέον 378,2 εκατ. ευρώ σε συμπληρωματικά δικαιώματα αγοράς. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (adjusted EBIT) διαμορφώθηκαν στο 25,8%, ποσοστό που κατατάσσει την THEON στην κορυφή του κλάδου, σε πλήρη συμφωνία με τις προβλέψεις της διοίκησης για το guidance του 2025.

Στην τηλεδιάσκεψη των αναλυτών με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα αναφέρθηκε επίσης ότι αναμένεται τουλάχιστον 5% ανάπτυξη παγκοσμίως στα αμυντικά συστήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Γεγονός που δίνει βήμα στην εταιρεία να επεκταθεί ακόμα περισσότερο και να κατακτήσει μερίδιο στην αγορά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, τόνισε: «Τα ιστορικά υψηλά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αποτελούν απόδειξη της ισχύος του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Η πρόσφατη εξαγορά της Kappa Optronics, η υπογραφή αρκετών πρωτοποριακών συμφωνιών, καθώς και η έναρξη της στρατηγικής THEON Next, αποτελούν στρατηγικά ορόσημα στην πορεία μας, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας και την αναπτυξιακή δυναμική μας». Η αναφορά στην εξαγορά της Kappa Optronics υπογραμμίζει την πρόθεση της εταιρίας να επεκτείνει τις τεχνολογικές της δυνατότητες και να εδραιώσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Πρόκειται για κίνηση που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της πολυδιάστατης ανάπτυξης και τη στόχευση σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στρατηγικές επενδύσεις

Παράλληλα, ο CEO της THEON ανέλυσε τις πέντε στρατηγικές επενδύσεις που οδήγησαν την εταιρεία στα καλά αποτελέσματα του εξαμήνου.

Ανάλυση έγινε για την στρατηγική επένδυση και συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρία KOPIN Corporation, την μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας με την αμερικάνικη εταιρία eMagin Corporation, την στρατηγική βιομηχανική συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρία ALEREON κα την επένδυση στη φινλανδική εταιρία VARJO, εταιρία υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται σε headsets και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Μικτής Πραγματικότητας (MR). «Αυτή η συνεργασία άνοιξε την πόρτα στην Φιλανδία», σημείωσε ο κ. Χατζημηνάς. Σημαντική κίνηση επίσης η απόκτηση στρατηγικού μειοψηφικού ποσοστού 10% στη γερμανική Andres Industries AG (Andres) που δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων.

Συμβόλαια και διεύρυνση προϊόντων

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία υπέγραψε σειρά σημαντικών συμβολαίων για συστήματα νυχτερινής όρασης, αλλά και για νέα ψηφιακά προϊόντα, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της στον τομέα. Παράλληλα, όπως προαναφέραμε, συμμετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

Επιπρόσθετα, η THEON μέσα από το πρόσφατα ανεπτυγμένο οικοσύστημα επαυξημένης πραγματικότητας A.R.M.E.D., επιχειρεί μια στρατηγική μετάβαση σε ένα εμπλουτισμένο και ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Το νέο αυτό σύστημα αναπτύχθηκε από την εσωτερική ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης και ενισχύει την τεχνολογική υπεροχή της εταιρίας, εδραιώνοντάς τη στη διεθνή αγορά φορητών αμυντικών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων με διασυνδεδεμένες ψηφιακές λύσεις.

Ταυτόχρονα, η THEON επιταχύνει την παρουσία της σε οπτρονικά προϊόντα πάνω σε πλατφόρμες. Πρόκειται για μια αγορά σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν των φορητών συστημάτων, με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης εσόδων.