Tesla: Σταματά την παραγωγή των SUV Model X και των sedan Model S - Στροφή στα πλήρως αυτόνομα οχήματα

Η Tesla σχεδιάζει να υπερδιπλασιάσει τις δαπάνες της σε ποσό-ρεκόρ άνω των 20 δισ. δολαρίων φέτος - αλλά ελάχιστο μέρος από αυτό θα διατεθεί στην παραδοσιακή της δραστηριότητα, την πώληση ηλεκτρικών οχημάτων σε ανθρώπους οδηγούς.

Η εταιρεία, η οποία πέρυσι έχασε την παγκόσμια πρωτιά στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων από την κινεζική BYD μετατοπίζει τις επενδύσεις της σε ακόμη μη δοκιμασμένους επιχειρηματικούς τομείς, όπως τα πλήρως αυτόνομα οχήματα και τα ανθρωποειδή ρομπότ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των στελεχών της κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της Τετάρτης.

Υπογραμμίζοντας την αλλαγή, ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ δήλωσε ότι η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή των SUV Model X και των sedan Model S και θα χρησιμοποιήσει τον χώρο στο εργοστάσιό της στην Καλιφόρνια για την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ.

«Αυτό θα είναι ένα έτος με πολύ μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες», είπε. «Κάνουμε μεγάλες επενδύσεις για ένα επικό μέλλον».

Το μεγαλύτερο μέρος της ρεκόρ επένδυσης θα δαπανηθεί σε γραμμές παραγωγής για το Cybercab, ένα πλήρως αυτόνομο όχημα χωρίς τιμόνι και πεντάλ, το ημιφορτηγό Tesla, που έχει αναγγελθεί από καιρό, τα ρομπότ Optimus και τα εργοστάσια παραγωγής μπαταριών και λιθίου, όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Vaibhav Taneja.

Η Tesla εξακολουθεί να βασίζεται σε ηλεκτρικά οχήματα με ανθρώπινο οδηγό για το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της, αλλά η αξία της υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε άλλη αυτοκινητοβιομηχανία, τοποθετώντας την περισσότερο στην κατηγορία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Μεγάλο μέρος αυτής της αξίας εξαρτάται από την πεποίθηση των επενδυτών ότι ο Μασκ θα εκπληρώσει τις υψηλές υποσχέσεις του για την παράδοση ρομποταξί και ανθρωποειδών ρομπότ, υποστηριζόμενος από την επένδυση της εταιρείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συμμετέχει μαζί με τη μητρική εταιρεία του Facebook, Meta Platforms, τη Microsoft και την Alphabet στο σχεδιασμό απότομων αυξήσεων των κεφαλαιουχικών δαπανών φέτος, καθώς αυτές οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά σε υλικό και data centers για να υποστηρίξουν την εκπαίδευση μοντέλων Tεχνητής Nοημοσύνης και τη ζήτηση των πελατών.

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 2,8% στις προ-αγοραίες συναλλαγές την Πέμπτη.

Τα 20 δισ. δολάρια είναι περισσότερο από το διπλάσιο των 8,5 δισ. δολαρίων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες πέρυσι και σημαντικά πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 11,3 δισ. δολαρίων το 2024.