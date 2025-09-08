Tesla: Σε χαμηλότερο οκταετίας το μερίδιο αγοράς της στις ΗΠΑ για τον Αύγουστο

Το μερίδιο της Tesla στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων των ΗΠΑ έπεσε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2017, καθώς οι αγοραστές προτίμησαν μοντέλα από ανταγωνιστικές αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με έκθεση του Reuters.

Τα στοιχεία της Cox Automotive έδειξαν ότι η Tesla είχε το 38% των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, πέφτοντας κάτω από το όριο του 40% για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2017.

Η επιβράδυνση αυτή στις πωλήσεις ήρθε καθώς ανταγωνιστές όπως η Hyundai, η Kia, η Toyota και η Honda ενέτειναν τα κίνητρα που αύξησαν τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τους κατά 120% τον Ιούλιο.

Η Stephanie Valdez Streaty, διευθύντρια βιομηχανικών αναλύσεων της Cox, δήλωσε στο Reuters: «Ξέρω ότι προσδιορίζονται ως εταιρεία ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αλλά όταν είσαι αυτοκινητοβιομηχανία και δεν έχεις νέα προϊόντα, το μερίδιό σου αρχίζει να μειώνεται».

Η τελευταία σημαντική κυκλοφορία της Tesla ήταν το Cybertruck το 2023, το οποίο δεν κατάφερε να φτάσει τη δημοτικότητα του Model 3 sedan ή του Model Y SUV.

Αν και το Model Y ανανεώθηκε φέτος, οι αλλαγές δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και η Tesla οδεύει προς δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωσης των πωλήσεων.

Ο ανταγωνισμός τροφοδοτείται τόσο από τις γενναιόδωρες προσφορές προς τους καταναλωτές όσο και από την επικείμενη λήξη των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων στις ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων βραχυπρόθεσμα.

Το Reuters σημείωσε ότι το μερίδιο αγοράς της Tesla στις ΗΠΑ ήταν τόσο υψηλό όσο το 80% τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει μειωθεί σταθερά καθώς οι ανταγωνιστές της επέκτειναν τις αλυσίδες προϊόντων τους.

Ενώ η Tesla συνέχισε να αυξάνει τις πωλήσεις της τον Αύγουστο κατά 3,1%, η συνολική αύξηση της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων ήταν 14%, υπογραμμίζοντας τη σχετική υποαπόδοση της εταιρείας.