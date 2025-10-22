Tesla: Έσοδα-ρεκόρ από την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ

Η Tesla ανακοίνωσε έσοδα ρεκόρ για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street την Τετάρτη, χάρη στις υψηλές τριμηνιαίες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Οι αγοραστές έσπευσαν να εξασφαλίσουν μια βασική φορολογική πίστωση στις ΗΠΑ πριν από τη λήξη της τον περασμένο μήνα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα 28,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι μέσης εκτίμησης 26,37 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 50 σεντς, κάτω από τις εκτιμήσεις για 55 σεντς. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 18%, έναντι εκτιμήσεων 17,5%.

Η περιορισμένη κυκλοφορία της υπηρεσίας αυτόνομης οδήγησης «ρομποταξί» στο Ώστιν σηματοδότησε στρατηγική στροφή, υποστηρίζοντας τις προσδοκίες ότι η Tesla θα μεταβεί από τις πωλήσεις οχημάτων στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται ακόμη από πωλήσεις οχημάτων, η αποτίμηση στα 1,45 τρισ. δολάρια αντικατοπτρίζει τα στοιχήματα των επενδυτών στη ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Tesla παρουσίασε φθηνότερες εκδόσεις «Standard» των Model Y και Model 3 για να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων, μειώνοντας χαρακτηριστικά και τιμές μετά τη λήξη της φορολογικής πίστωσης 7.500 δολαρίων. Η βιασύνη των αγοραστών να εκμεταλλευτούν το κίνητρο πριν καταργηθεί οδήγησε σε ρεκόρ παραδόσεων οχημάτων το τρίτο τρίμηνο.

Η εταιρεία ελπίζει ότι οι φθηνότερες εκδόσεις θα αυξήσουν τις πωλήσεις, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να συμπιεστούν τα περιθώρια κέρδους, καθώς οι περικοπές κόστους ανά όχημα δεν θα αντισταθμίσουν πλήρως τις χαμηλότερες τιμές πώλησης.

Η Wall Street προβλέπει ότι οι παραδόσεις της Tesla το 2025 θα μειωθούν κατά 8,5% λόγω της λήξης της φορολογικής πίστωσης, της εξάρτησης από παλαιότερα μοντέλα και του αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Η Tesla βασίζεται στις φθηνότερες τυποποιημένες εκδόσεις για να αναζωογονήσει τον όγκο πωλήσεων, αν και ορισμένοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Η φθηνότερη έκδοση μπορεί να μειώσει τις πωλήσεις πιο κερδοφόρων premium οχημάτων.

Επί χρόνια, η Tesla επωφελούνταν από την πώληση κανονιστικών πιστώσεων σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες για συμμόρφωση με όρια εκπομπών ή οχήματα μηδενικών εκπομπών. Ωστόσο, οι αλλαγές πολιτικής στις ΗΠΑ αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τα έσοδα από τις ρυθμιστικές πιστώσεις τα επόμενα τρίμηνα.