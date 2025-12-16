Tap & Go: Ανέπαφες πληρωμές με κάρτες Mastercard για γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς μετακινήσεις σε όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ λεωφορεία

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, οι επιβάτες των υπεραστικών ΚΤΕΛ στην Ελλάδα μπορούν πλέον να πληρώνουν το εισιτήριό τους γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια, χρησιμοποιώντας ανέπαφα τις κάρτες Mastercard, το κινητό τους τηλέφωνο ή φορητή συσκευή.

Η νέα υπηρεσία έχει ξεκινήσει πιλοτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Κορίνθου και συνεχίζεται άμεσα με την Καβάλα, την Αχαΐα και την Αρκαδία καθώς και την Κεφαλονιά, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες. Συνολικά, περισσότερα από 650 λεωφορεία θα υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές μέσα στον Δεκέμβριο, πριν η υπηρεσία επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο του στόλου των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Σε πλήρη ανάπτυξη, η υπηρεσία θα καλύψει το σύνολο των δρομολογίων, που αντιστοιχούν σε πάνω από 3.000 λεωφορεία σε όλη την Ελλάδα.

Τα ΚΤΕΛ, που λειτουργούν από το 1952, συγκεντρώνουν 62 περιφερειακούς φορείς λεωφορείων και καλύπτουν σχεδόν το 80% της επιβατικής μετακίνησης στη χώρα. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ελλάδα και υλοποιείται χάρη στη συνεργασία των ΚΤΕΛ, της Mastercard, Shift4 και της Sfey.

Η τεχνολογία Tap & Go της Mastercard αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύουμε καθημερινά. Με ένα μόνο άγγιγμα στον επικυρωτή του λεωφορείου, οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν ευκολία, καθώς δεν χρειάζονται μετρητά ή αναζήτηση για ρέστα, ταχύτητα, αφού η επιβίβαση γίνεται σε δευτερόλεπτα, και ασφάλεια, με πλήρη προστασία των δεδομένων τους. Παράλληλα, οι διεθνείς ταξιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας τις δικές τους κάρτες Mastercard, χωρίς μετατροπή νομίσματος.

Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Η εισαγωγή των ανέπαφων πληρωμών με κάρτες Mastercard στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ φέρνει την καθημερινή μετακίνηση σε μια νέα εποχή. Με ένα μόνο άγγιγμα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ελλάδας απολαμβάνουν έναν σύγχρονο, ασφαλή και απλό τρόπο μεταφοράς, που κάνει κάθε διαδρομή πιο άνετη και φιλική προς τον επιβάτη».

Ο Σοφοκλής Φάτσιος, Πρόεδρος των ΚΤΕΛ, συμπλήρωσε: «Με την υλοποίηση της υπηρεσίας σε πάνω από 650 λεωφορεία μέσα στον Δεκέμβριο, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού των υπεραστικών μετακινήσεων. Η συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ήταν καθοριστική για την επιτυχημένη υλοποίηση. Στόχος μας είναι η άμεση επέκταση στο σύνολο του στόλου, προσφέροντας στους επιβάτες απλότητα, ταχύτητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.»

Από την πλευρά του, ο Jaroslav Stuchlik, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Sfey, δήλωσε:

«Η Sfey είναι υπερήφανη που υποστηρίζει τα ΚΤΕΛ στην εισαγωγή των ανέπαφων πληρωμών στα υπεραστικά λεωφορεία σε όλη την Ελλάδα. Ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μεταφορών, υλοποιήσαμε μια ασφαλή, αξιόπιστη και κλιμακούμενη λύση, η οποία καθιστά τις μετακινήσεις ταχύτερες και πιο εύκολες τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους διεθνείς επισκέπτες. Το έργο αυτό αποδεικνύει πώς η ουσιαστική συνεργασία μπορεί να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών σε εθνικό επίπεδο.»

Σε μια πορεία προς πιο ψηφιακές και βιώσιμες μετακινήσεις, η Ελλάδα ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας στους επιβάτες την απλότητα και την άνεση ανέπαφων πληρωμών με ένα μόνο tap της Mastercard.