ACTIVE GROUP

Η Active, ο κορυφαίος ελληνικός Όμιλος τεχνολογίας και πληροφορικής, ανακοινώνει τη νέα στρατηγική της συνεργασία με την Knoocker, κατασκευάστρια εταιρεία του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού συστήματος Knowla, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική αντιπροσωπεία και διανομή στην Ελλάδα. Η συνεργασία ενισχύει την καινοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης, με την προώθηση και διάθεση του Knowla σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς προσχολικής αγωγής σε όλη την Ελλάδα.

Το Knowla αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα μάθησης που συνδυάζει εκπαίδευση και ψυχαγωγία, μετατρέποντας οποιαδήποτε επιφάνεια σε ένα δυναμικό περιβάλλον βιωματικής διδασκαλίας. Με ένα πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών, παιχνιδιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, το Knowla είναι σχεδιασμένο για να διαμορφώνει μοναδικές εμπειρίες, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Πιστή στο όραμά της για τον συνεχή ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, η Active εντάσσει το Knowla στο χαρτοφυλάκιο των εκπαιδευτικών λύσεών της, το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικούς πίνακες, εφαρμογές VR/AR και STEM/STEAM προσεγγίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, φέρνει στις σχολικές αίθουσες ολοκληρωμένα, καινοτόμα εργαλεία μάθησης που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη γνώση, μέσα από το παιχνίδι και τη διαδραστικότητα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Education Consultant της Active, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την Knoocker, η οποία αποτελεί ένα ακόμη δυναμικό βήμα προς την εκπαίδευση του μέλλοντος. Το Knowla, ως ένα εύχρηστο εργαλείο προσχολικής αγωγής, διευκολύνει την εξοικείωση με την ψηφιακή μάθηση, εμπνέοντας και κινητοποιώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από τη δράση και το παιχνίδι. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση του εκπαιδευτικού κλάδου στη χώρα μας, μέσα από μεθοδευμένα βήματα, στρατηγικές συνεργασίες και σύγχρονες τεχνολογίες.»

Από την πλευρά της, η Knoocker εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η Active αποτελεί έναν αξιόπιστο και δυναμικό συνεργάτη, με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς εκπαίδευσης.

Το Knowla διατίθεται ήδη από την Active υπό την καθοδήγηση του Educational Consultant της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνου Κεσεντέ και μπορεί να ενσωματωθεί σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και εκπαιδευτικά κέντρα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή διαδραστικής μάθησης για τα παιδιά.

Ο Όμιλος Active, αποτελεί έναν κορυφαίο ελληνικό όμιλο τεχνολογίας και πληροφορικής που αναπτύσσεται και εξελίσσεται εδώ και 30 χρόνια με γνώμονα την πελατοκεντρική του φιλοσοφία και την αξιοπιστία της τεχνογνωσίας του. Με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα €70 εκατομμύρια, η ισχυρή παρουσία του ομίλου στον κλάδο επιβεβαιώνεται και ενδυναμώνεται από την πολύχρονη συνεργασία του με ηγετικές εταιρίες IT / ICT, όπως οι Lenovo, Dell, HPE, SAMSUNG, IBM, Microsoft, Fortinet, Cisco, Huawei, Checkpoint, Kyocera, Ricoh και Epson, καθώς και από ένα ισχυρό και δυναμικό χαρτοφυλάκιο 1400 πελατών που περιλαμβάνουν ηγετικές επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς. O Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 180 εξειδικευμένους επαγγελματίες και έχει παρουσία σε πάνω από 100 πόλεις πανελλαδικά. Σήμερα, ο Όμιλος Active υλοποιεί επενδυτικό πλάνο €15 εκατομμυρίων για τη διεύρυνση των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει μέσω των θυγατρικών του ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η Knoocker είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, δημιουργός του Knowla – ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού εργαλείου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με έμφαση στη βιωματική μάθηση, η Knoocker επιδιώκει να κάνει την εκπαίδευση πιο ελκυστική, δημιουργική και αποτελεσματική.