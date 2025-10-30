Σύμπραξη της Eli Lilly με την Walmart για την πώληση του Zepbound

Η Eli Lilly ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνεργάζεται με την Walmart για την πώληση του φαρμάκου Zepbound για την απώλεια βάρους στα φαρμακεία της αλυσίδας λιανικής πώλησης σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών σε τιμές απευθείας προς τον καταναλωτή.

Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η φαρμακευτική εταιρεία παρέχει την επιλογή παραλαβής από το κατάστημα στους πελάτες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο LillyDirect για να παραγγείλουν το Zepbound, ανέφερε.

Οι πελάτες που πληρώνουν από την τσέπη τους μπορούν να προμηθευτούν φιαλίδια Zepbound μίας δόσης σε όλες τις εγκεκριμένες περιεκτικότητες στα φαρμακεία Walmart, με την χαμηλότερη δόση να ξεκινά από 349 δολάρια το μήνα, ανέφερε η Lilly.

Η φαρμακευτική εταιρεία εργάζεται για την επέκταση της πρόσβασης στο Zepbound, καθώς ανταγωνίζεται το Wegovy της Novo Nordisk για μερίδιο στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, η οποία εκτιμάται σε 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Περίπου το 35% των νέων συνταγών του φαρμάκου που εκπλήρωσε κατά το δεύτερο τρίμηνο προήλθε από πελάτες που πλήρωσαν με μετρητά μέσω της LillyDirect, ανέφερε η εταιρεία.

Πρόσφατα στοιχεία για τις συνταγές που κοινοποίησαν αναλυτές δείχνουν ότι η Lilly έχει πάρει το προβάδισμα, ξεπερνώντας τη Novo παρά το αρχικό πλεονέκτημα της ως πρωτοπόρου.

Οι εταιρείες προσφέρουν επίσης τα φάρμακα σε διάφορες πλατφόρμες τηλεϊατρικής.