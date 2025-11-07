Συμμετοχή της Υ/ΚΝΟΤ Invest στο ATHEX Small Cap Conference 2025

Μία μόλις ημέρα μετά το επίσημο rebranding, η Y/KNOT INVEST (πρώην Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.) έδωσε το παρών στο ATHEX Small Cap Conference 2025, παρουσιάζοντας στους εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας το στρατηγικό πλαίσιο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Ομίλου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ρήγας Τζώρτζης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Κουτσός παρουσίασαν τον ολιστικό μετασχηματισμό που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στη Blue Economy, με δραστηριότητες σε yachting, ναυτιλία, μαρίνες και τουρισμό, υπογραμμίζοντας την επιδίωξη για ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οικοσύστημα με ισχυρές βάσεις ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην οργανωτική ανανέωση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στη σταθερή δέσμευση για διαφάνεια και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Η παρουσία της Y/KNOT INVEST στο συνέδριο κατέδειξε την ξεκάθαρη πρόθεση της διοίκησης να προχωρήσει με ταχύτητα, συνέπεια και ξεκάθαρο όραμα στη νέα στρατηγική της πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://yknot.gr/