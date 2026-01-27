Στόχος κυβερνοεπίθεσης η Euroxx Χρηματιστηριακή - Δεν υπάρχει ένδειξη για διαρροή δεδομένων
shutterstock
shutterstock

Στόχος κυβερνοεπίθεσης η Euroxx Χρηματιστηριακή - Δεν υπάρχει ένδειξη για διαρροή δεδομένων

27/01/2026 • 09:28
Επιχειρήσεις
27/01/2026 • 09:28
Επιχειρήσεις

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ανακοίνωσε την Τρίτη πως αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, που αντιμετώπισε άμεσα χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων.

Λόγω του περιστατικού πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων, ενώ η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού.  Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας. 

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης. 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ