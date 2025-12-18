Στο δυναμικό της EY Ελλάδος ο Νίκος Μαντζούφας

Τη συνεργασία της με τον Νίκο Μαντζούφα ανακοίνωσε η EY Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαντζούφας θα αναλάβει Επικεφαλής Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης στην EY-Parthenon, τον βραχίονα υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής, χρηματοοικονομικών συμβούλων και συναλλαγών της EY στην Ελλάδα.

Ο Νίκος Μαντζούφας έχει ηγετική εμπειρία άνω των 25 ετών σε επενδυτικά στρατηγικά έργα και χρηματοδοτικά προγράμματα, με συνδυασμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στον δημόσιο τομέα διετέλεσε σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις, ως Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης στο Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξή του και για τρία έτη, ως Γενικός Γραμματέας ΣΔΙΤ και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις) για ένα έτος, και για 10 έτη ως Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ. Στον τραπεζικό κλάδο, έχει εργαστεί σε κορυφαίο διεθνή τραπεζικό όμιλο στον τομέα του Investment Banking, ενώ για 2,5 έτη διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στον συμβουλευτικό κλάδο, έχει ηγηθεί του τομέα του Project Finance σε διεθνή συμβουλευτική εταιρεία, ενώ έχει εργαστεί και στον βιομηχανικό και κατασκευαστικό κλάδο. Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός (Πανεπιστήμιο Πατρών) και κάτοχος MBA, με ισχυρό συνδυασμό τεχνικής γνώσης και επιχειρησιακής στρατηγικής.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τον Νίκο Μαντζούφα. Η εκτενής διεθνής εμπειρία του και η πείρα του σε σύνθετα καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ενισχύσουν τις ομάδες μας, αλλά και τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, για να διαμορφώσουν το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Αντίστοιχα, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, σημείωσε: «Καλωσορίζουμε τον Νίκο Μαντζούφα στην ομάδα της EY, με μεγάλη χαρά. Η συνεργασία αυτή, αποτελεί μία απόδειξη της δέσμευσής μας να ενισχύουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από την EY-Parthenon, ως ένας ολοκληρωμένος σύμβουλος για επενδύσεις και άντληση κεφαλαίων. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην εύρεση, επιλογή και αξιοποίηση των καλύτερων και πιο προτιμητέων συνδυασμών χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα υποστηρίξουν τα αναπτυξιακά και επενδυτικά τους σχέδια».