STIRIXIS Group: Διπλή Διάκριση στα International Property Awards 2025

Η STIRIXIS Group, η διεθνώς βραβευμένη ελληνική εταιρεία στρατηγικού σχεδιασμού με περισσότερα από 850 έργα σε 29 χώρες, συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα κατακτώντας δύο σημαντικές διακρίσεις στα International Property Awards 2025.

STIRIXIS Entertainment: Village Cinemas στο The Mall Athens

Ο πρωτοποριακός πολυχώρος διασκέδασης των Village Cinemas στο The Mall Athens αποτυπώνει τη νέα αντίληψη για τον κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή του streaming. Με το έργο αυτό η STIRIXIS Group αναβαθμίζει την εμπειρία, δημιουργώντας έναν μοναδικό προορισμό για όλη την οικογένεια, όπου η ψυχαγωγία, η εστίαση και το παιχνίδι συνδυάζονται αρμονικά, προσφέροντας κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή επίσκεψη.





STIRIXIS Education: Εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle

Τα Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle είναι ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που παραδόθηκε από τη STIRIXIS Group, εστιάζοντας στην αειφορία, την ευελιξία, την τεχνολογική καινοτομία και την ευημερία μαθητών και προσωπικού. Οι χώροι ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον.





Η Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρος & Γενική Διευθύντρια της STIRIXIS Group, δηλώνει:

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι γι’ αυτή τη διεθνή διάκριση. Για τη STIRIXIS Group, ο φυσικός χώρος είναι κάτι περισσότερο από λειτουργία ή αισθητική· είναι στρατηγικό εργαλείο μακροχρόνιας απόδοσης. Κάθε έργο σχεδιάζεται ως επένδυση με σκοπό να ενισχύσει την επιχειρησιακή απόδοση, την κουλτούρα και την ανθεκτικότητα της εταιρείας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.»





Η τελετή απονομής των International Property Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας έργα και ηγέτες από όλο τον κόσμο που ξεχωρίζουν για την αριστεία τους στην αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη.

Σχετικά με τα International Property Awards:

Τα International Property Awards είναι το πιο αναγνωρισμένο πρόγραμμα βραβείων παγκοσμίως για την αγορά ακινήτων, την ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση και το μάρκετινγκ. Αξιολογούν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την εργονομία και την ποιότητα ζωής, με κριτές περισσότερους από 100 ανεξάρτητους επαγγελματίες υπό την προεδρία του Λόρδου Best, του Λόρδου Waverley και του κόμη του Caithness.

Γιατί η STIRIXIS Group Ξεχωρίζει:

Η STIRIXIS Group προσφέρει ολιστικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, που ξεκινά από το όραμα και τις ανάγκες του πελάτη και εξελίσσεται σε στρατηγική, σχεδιασμό και λειτουργική υλοποίηση. Όλα τα έργα μας βασίζονται σε μια αυστηρά διαμορφωμένη μεθοδολογία τεσσάρων αξόνων:

Strategy: Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση του οικοσυστήματος του πελάτη

Design: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και εναρμόνιση με τον σκοπό

Execution: Υλοποίηση μέσω πιστοποιημένων συστημάτων, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης έργου για τη διασφάλιση επιχειρηματικής απόδοσης.

Evolution: Συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή των χώρων με βάση την αγορά και την αλλαγή

H STIRIXIS Group δεν παραδίδει απλώς έργα, παραδίδει δομημένα οικοσυστήματα πραγματικής ευημερίας, σχεδιασμένα να αντέχουν και να εξελίσσονται με το χρόνο.