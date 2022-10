Στην Έκθεση BEYOND 2022 συμμετείχε για πρώτη φορά ο ΟΚΑΑ

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) συμμετείχε για πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας «BEYOND» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022.

Με το σύνθημα «Get Future Ready» και κεντρικό θέμα την τεχνολογία Ai και τα πεδία εφαρμογής της, παρουσιάστηκαν καινοτόμα προϊόντα και νέες τεχνολογίες, ενώ επισκέπτες και εκθέτες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σύναψαν σημαντικές συμφωνίες. Παράλληλα, διεξήχθησαν ομιλίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Bitcoin & Blockchain, Big Data, NFTs, Web 3, 6G.

Κατά τη διάρκεια ενός διήμερου συνεδρίου με διεθνούς φήμης ομιλητές, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, ομιλίες και διάφορες παρουσιάσεις, το κοινό «μπήκε» στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και αναγνώρισε τον αντίκτυπό της στη σύγχρονη κοινωνία και την καθημερινή ζωή. Ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής ποικίλων εταιρειών, δημόσιων οργανισμών και επιστημόνων από περισσότερες από 30 χώρες, παρουσιάστηκε η εφαρμογή της τεχνολογίας Ai σε βασικούς τομείς όπως τα οικονομικά, το λιανικό εμπόριο, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, η καινοτομία, η ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια, ο δημόσιος τομέας κ.λπ.

Είναι σημαντικό πως την έκθεση Beyond τίμησαν με τη παρουσία τους εκπρόσωποι από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Μεταξύ των ομιλητών, στο «technology and innovation workshop beyond» συμμετείχε την πρώτη ημέρα των εργασιών, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ, κ. Απόστολος Αποστολάκος, ο οποίος ανέπτυξε την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την διαλειτουργικότητα των συστημάτων, με στόχο την βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της μείωσης κόστους.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε ο κ. Αποστολάκος «Στον ΟΚΑΑ προσπαθούμε οι διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης των φρέσκων & νωπών τροφίμων να βοηθηθούν από την ψηφιοποίηση, την ηλεκτροκίνηση και την επανεκπαίδευση του προσωπικού του πρωτογενούς τομέα αλλά και την προσέλκυση νέων στα αγροτικά επαγγέλματα. Απλοποιούμε την επικοινωνία και δημιουργούμε νέες σύγχρονες υποδομές υιοθετώντας ένα «phygital» μοντέλο με φυσικά καταστήματα νέα app όπως το e-Λαχαναγορά και δίκτυα γρήγορων επιχειρηματικών διεργασιών όπως το e-Ιχθυόσκαλα. Η Beyond Expo και το EIT - European Institute of Innovation and Technology, μας βοήθησαν να τα μοιραστούμε με όλους όσους δουλεύουμε για την καινούργια ψηφιακή Ελλάδα που παράγει! Η καινοτομία είναι το εργαλείο μας»