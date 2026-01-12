Stellantis: Σταματά τις πωλήσεις των plug-in υβριδικών μοντέλων της στις ΗΠΑ, επικαλούμενη χαμηλή ζήτηση

Η Stellantis, μητρική της Chrysler, δήλωσε ότι θα σταματήσει να πουλά τις plug-in υβριδικές εκδόσεις των Jeep Wrangler και Grand Cherokee, καθώς και του minivan Chrysler Pacifica, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς υπάρχει χαμηλή ζήτηση και αλλάζει τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση στη Βόρεια Αμερική, αναφέρει το Reuters.

«Η Stellantis θα καταργήσει σταδιακά τις εκδόσεις των plug-in υβριδικών οχημάτων στη Βόρεια Αμερική, ξεκινώντας από τα μοντέλα του 2026 και θα επικεντρωθεί σε πιο ανταγωνιστικές ηλεκτροκίνητες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών οχημάτων και των οχημάτων με εκτεταμένη αυτονομία», δήλωσε η εταιρεία.

Η οπισθοδρόμηση της Stellantis έρχεται, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ επανεκτιμούν τις δαπάνες για ηλεκτρικά οχήματα εν μέσω αλλαγών πολιτικής υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, αναφέρει το Reuters.

Η Stellantis στο παρελθόν βασιζόταν στα plug-in υβριδικά οχήματα για να ανταποκριθεί στις ομοσπονδιακές απαιτήσεις οικονομίας καυσίμου, δεδομένης μιας γκάμας που περιλάμβανε πολλά μοντέλα με κινητήρα V8.

Τα παραδοσιακά υβριδικά μοντέλα που δεν απαιτούν φόρτιση έχουν αποδειχθεί πιο δημοφιλή στους αγοραστές στις ΗΠΑ από τα αντίστοιχα plug-in.

Η απόφαση της Stellantis έρχεται επίσης μετά την ανάκληση περίπου 375.000 υβριδικών μοντέλων plug-in της Jeep πέρσι, αφού η εταιρεία επικαλέστηκε ανησυχίες για βλάβες στις μπαταρίες και αναφορές για πυρκαγιές.

Η Stellantis, αναπτύσσει τεχνολογίες πρόωσης που είναι καινοτόμες και πρακτικές, με έμφαση στην εμβέλεια, την ισχύ και την απόδοση. Οι επιλογές συστήματος μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνουν: Κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE): Ο Hurricane Twin Turbo I-6 είναι 15% πιο αποδοτικός από τον HEMI V8 5.7. Η έκδοση υψηλής απόδοσης ξεπερνά ακόμη και το Dodge Demon με 170 ίππους ανά λίτρο. Υβριδικό & Plug-In Hybrid (PHEV): Το νέο κιβώτιο ταχυτήτων eDCT υποστηρίζει και τα δύο, βοηθώντας στη γεφύρωση της μετάβασης από την ICE στην BEV. Ηλεκτρικό όχημα με επέκταση εμβέλειας (REEV): Το Ram 1500 REV χρησιμοποιεί μια γεννήτρια βενζίνης 3,6 λίτρων V6 για να φορτίζει τη μπαταρία και να προσφέρει μεγάλη συνολική εμβέλεια, ιδανική για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία (BEV): Το DS N°8, κατασκευασμένο στην πλατφόρμα STLA Medium, προσφέρει αυτονομία έως και 750 χλμ. και γρήγορη φόρτιση.