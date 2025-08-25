Στάσιμες οι πωλήσεις smartphones το β΄ τρίμηνο του 2025

Μικρή υποχώρηση αλλά και στρατηγικές προσαρμογής από τους κορυφαίους κατασκευαστές κατέγραψε η παγκόσμια αγορά smartphones για τοβ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε η Canalys - Omdia.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι παγκόσμιες αποστολές για το β΄τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στις 288,9 εκατ. συσκευές, ποσότητα, περίπου, ίδια με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια στασιμότητα σε μια περίοδο, όπου η καταναλωτική ζήτηση παραμένει συγκρατημένη λόγω των γεωπολιτικών πιέσεων αλλά και της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ, που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys - Omdia, η Samsung βρέθηκε στην πρώτη θέση των αποστολών, καταγράφοντας 57,5 εκατ. συσκευές και άνοδο 7% σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για το πρώτο τρίμηνο - από το τέλος του 2021 - που σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών. Η επιτυχία της αποδίδεται, κυρίως, στη μαζική σειρά Galaxy A και ειδικότερα στα νέα μοντέλα Galaxy A0x, A1x και το A06 5G, τα οποία αύξησαν το μερίδιό της σε αναδυόμενες αγορές. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε σημαντικά τις αποστολές της στις ΗΠΑ κατά 38%, καθώς προχώρησε σε στρατηγική προώθηση αποθεμάτων ενόψει ενδεχόμενων νέων δασμών.

Η Apple ακολούθησε με 44,8 εκατ.συσκευές iPhone, παρουσιάζοντας μείωση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρ’ όλα αυτά, διατήρησε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού στην Κίνα και αναπροσαρμογών στην αγορά των ΗΠΑ.

Τρίτη στη σειρά παρέμεινε η Xiaomi με 42,4 εκατ. συσκευές, διατηρώντας το ίδιο μερίδιο αγοράς (15%) και ενισχύοντας τη θέση της σε Λατινική Αμερική και Αφρική.

Από τις υπόλοιπες εταιρείες, λιγότερο γνωστές στην Ελλάδα η vivo, βρέθηκε στην τέταρτη θέση αφού ενίσχυσε τις αποστολές της κατά 2%, στα 26,4 εκατ. συσκευές, χάρη στη θετική πορεία που κατέγραψε στην αγοράς της Ινδίας. Η TRANSSION - μέσω των sub-brands Infinix, TECNO και iTel - συμπληρώνει την πεντάδα, παρά το γεγονός ότι σημείωσε πτώση 3% στις 24,6 εκατ.συσκευές.

Η πιό εντυπωσιακή - σύμφωνα με τους αναλυτές της Canalys - Oldie ήταν η παρουσία της Nothing, που κατέγραψε αύξηση 177% στις αποστολές της, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 1 εκατ. συσκευές σε ένα τρίμηνο, κυρίως λόγω της επιτυχίας της στην Ινδία.

Πάντως, σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης ήταν και η περιφερειακή στρατηγική που ακολουθούν οι κορυφαίοι κατασκευαστές. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική ξεχώρισαν ως βασικοί κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης. Στην Αφρική, η στροφή από τα feature phones στα smartphones επιταχύνεται, με τη συμβολή κυβερνητικών πολιτικών, αυξημένου ανταγωνισμού και νέων μοντέλων χρηματοδότησης.

Στη Μέση Ανατολή, οι πωλήσεις high-end μοντέλων ευνοήθηκαν από την τετραήμερη μουσουλμανική εορτή Eid Al-Adha, τη ζήτηση για συσκευές με δόσεις ("Buy Now, Pay Later") αλλά και τον πιο επιτυχημένο συντονισμό λιανεμπόρων και κατασκευαστών.

Με το σύνολο του 2025 να διαγράφεται «στάσιμο», οι κατασκευαστές επικεντρώνονται σε κερδοφόρες τακτικές κινήσεις, αυστηρό έλεγχο κόστους και καλύτερο σχεδιασμό πόρων. Ο ανταγωνισμός θα ενταθεί στο 3ο τρίμηνο, με έμφαση σε AI, αναδιπλούμενες συσκευές και υπερ-λεπτά smartphones.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, η εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη και η ανάγκη εξισορρόπησης αποθεμάτων απαιτούν σύνεση και ευελιξία από τα κανάλια διανομής, για να αποφευχθούν στρατηγικά λάθη των οποίων οι συνέπειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν και την πορεία στο το 2026.