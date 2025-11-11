Στα 19,6 δισ. τα έσοδα της Vodafone - Τόνωση από την αγορά της Γερμανίας

Στα 19,6,δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Vodafone για τη χρήση στο πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους, με το βρετανικό τηλεπικοινωνιακό «κολοσσό» να εμφανίζει θετική εικόνα στην αγορά της Γερμανίας.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,5% για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέμεναν αύξηση 0,4%.

Το προηγούμενο τρίμηνο και σε ετήσια βάση, είχαν υποχωρήσει κατά 3%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε δήλωσε ότι, εκτός από τη βελτίωση των επιδόσεων στη Γερμανία, η Vodafone ξεκίνησε γρήγορα τη συγχώνευση των δικτύων Vodafone και Three στη Βρετανία, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τον Μάιο.

«Κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρατηρήσαμε επιτάχυνση των εσόδων από υπηρεσίες, με καλές επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και την Αφρική, καθώς και επιστροφή στην ανάπτυξη των πωλήσεων στη Γερμανία», ανέφερε.

Η συγχώνευση της Vodafone με την Three στο Ηνωμένο Βασίλειο μείωσε τον αριθμό των παρόχων στη χώρα από τέσσερις σε τρεις, κάτι για το οποίο οι ευρωπαϊκοί πάροχοι ασκούσαν πιέσεις εδώ και χρόνια προκειμένου να επιτύχουν κλίμακα και ανάπτυξη. Η Vodafone και η Three δεσμεύτηκαν να επενδύσουν 11 δισεκατομμύρια λίρες στη χώρα τα επόμενα δέκα χρόνια.

Η εταιρεία βασίστηκε επίσης στη συνεχή ανάπτυξη στην Αφρική. Η αφρικανική της επιχείρηση Vodacom Group Ltd. ανέφερε τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών σε πάνω από μια δεκαετία.