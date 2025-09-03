Σπύρος Γιαμάς (ΙΝΤΕΡΤΕΚ): «Στόχος να αναβαθμιστεί η εταιρεία και να επιστρέψει άμεσα σε τροχιά κερδοφορίας»

Με αιχμή την ανασυγκρότηση της εταιρείας και με ξεκάθαρη δέσμευση για επιστροφή στην κερδοφορία, η ΙΝΤΕΡΤΕΚ προχωρά στη νέα εποχή υπό την ηγεσία του βασικού μετόχου, Σπύρου Γιαμά.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Γιαμάς ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται σχέδιο συγχώνευσης με την CD Media, διαψεύδοντας εκ νέου τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά. Παράλληλα, δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της ΙΝΤΕΡΤΕΚ, σημειώνοντας ότι «στόχος είναι η εταιρεία να αναβαθμιστεί σε πολλούς τομείς και να επιστρέψει σύντομα σε τροχιά κερδοφορίας».

Σε ερώτηση για το πότε θα δοθεί μέρισμα -καθώς φέτος δεν θα δοθεί-, ο ίδιος απάντησε: «Σκοπός μας είναι να επιστρέψει η εταιρεία στην κερδοφορία και, όταν αυτό επιτευχθεί, να δοθεί μέρισμα ώστε να έχουν κέρδος όλοι οι μέτοχοι – μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και οι στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Γιαμάς τόνισε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από στελέχη με εμπειρία και όραμα:

«Πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα δώσει την απαραίτητη προσοχή και με το ταλέντο που διαθέτει θα βοηθήσει την εταιρεία να προχωρήσει. Ο Γιάννης Χαρδούπης, στα εννέα χρόνια που υπηρέτησε την εταιρεία, προσέφερε σπουδαίο έργο. Η εμπειρία του θα συνεχίσει να είναι χρήσιμη στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ».

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στη Μάρθα Βαρελά και τη Μαρίκα Ρέλλα, τονίζοντας ότι η εμπειρία τους θα φανεί πολύτιμη στα νέα πεδία που σκοπεύει να αναπτύξει η εταιρεία.

Ο κ. Χαρδούπης, με τη σειρά του, ανέφερε: «Ξεκίνησα στην εταιρεία το 2018. Υπάρχει γνώση και πάθος για να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Εύχομαι καλή συνεργασία και κάθε επιτυχία στη νέα διοίκηση».

Από την πλευρά του, ο κ. Ηλίας Γεωργαντάς υπογράμμισε ότι η ΙΝΤΕΡΤΕΚ «πέρασε μέσα από δύσκολα κύματα, ωστόσο η νέα Διοίκηση έχει την εμπειρία και το όραμα να οδηγήσει την εταιρεία σε νέα εποχή. Η εταιρεία έχει καθαρίσει από «αμαρτίες» του παρελθόντος και παρά τις προκλήσεις της αγοράς, παραμένει υγιής».

Αναφορικά με τα σχέδια της εταιρείας ο κ. Γιαμάς δήλωσε στον Liberal ότι σύντομα θα ανακοινωθούν όλα όσα σχεδιάζει η εταιρεία και είναι αρκετά, εν καιρώ λοιπόν θα ανακοινωθούν αναλυτικά τα πλάνα της ΙΝΤΕΡΤΕΚ.

Η αύξηση συμμετοχής του Σπύρου Γιαμά

Να υπενθυμίσουμε ότι ο γνωστός επιχειρηματίας, επικεφαλής της CD Media –μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής gaming στην Ευρώπη– κατέχει πλέον το 56,91% της Intertech, έπειτα από την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Αμοιρίδης – Σαββίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γιαμάς είχε ξεκινήσει να αποκτά μετοχές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ πριν από τρία χρόνια, με πρώτη σημαντική κίνηση την αγορά περίπου του 30% που ανήκε στον εκλιπόντα Δημήτρη Κοντομηνά. Μετά τον θάνατό του, το πλειοψηφικό πακέτο είχε περάσει στην Eurobank και στη συνέχεια κατέληξε στον κ. Γιαμά το 2022. Η ολοκλήρωση της πρόσφατης συναλλαγής με την Αμοιρίδης – Σαββίδης ανέβασε το ποσοστό συμμετοχής του στο 56,91%, καθιστώντας τον κυρίαρχο μέτοχο και «οδηγό» της νέας πορείας της εταιρείας.

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΤΕΚ συγκροτείται από τους: