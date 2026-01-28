Space Hellas: Έργο 4,4 εκατ. ευρώ για τις ψηφιακές υποδομές του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Η Space Hellas ανακοινώνει την ανάληψη του έργου «Ψηφιακές Υποδομές και Υπηρεσίες για την Αναβάθμιση των Προσφερόμενων Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ"», προϋπολογισμού 4.435.425,00€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, που στοχεύει στο ριζικό μετασχηματισμό των ψηφιακών υποδομών του Νοσοκομείου, καθιστώντας το κεντρικό πυρήνα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Βόρεια Ελλάδα και απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και τις διεθνείς εξελίξεις.

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του έργου, η υλοποίησή του χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2023–2025 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 2021–2025.

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων με υιοθέτηση αρχιτεκτονικής HCI (Hyperconverged Infrastructure), καθώς και την επέκταση και αναβάθμιση του τοπικού δικτύου σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης. Παράλληλα, περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων, όπως λύσεις περιμετρικής ασφάλειας, λογισμικά ασφαλούς πρόσβασης στο δίκτυο, προστασίας DNS, και ασφάλειας τερματικών συσκευών, με γνώμονα τις σύγχρονες εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις (NIS2, Ν 5160/2024). Επιπλέον, το έργο προβλέπει την επέκταση του ασύρματου δικτύου και την προμήθεια ενός συστήματος ενοποιημένης IP επικοινωνίας.

Υπό το πρίσμα της ομοιογένειας και της συμβατότητας, και με πρωταρχικό γνώμονα το ενιαίο επίπεδο ασφάλειας που θα εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα συστήματα, η Space Hellas επέλεξε τις λύσεις της κατασκευάστριας εταιρείας Cisco.

Επιπλέον, η Space Hellas ανέλαβε την παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών του ΑΧΕΠΑ σε 24ωρη βάση, μέσω του Επιχειρησιακού της Κέντρου Ασφάλειας (SOC), παρέχοντας αυξημένη προστασία από κυβερνοαπειλές που συνδέονται με την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων του Νοσοκομείου. Η εταιρεία θα αναπτύξει συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001 και θα διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301, προσφέροντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους εργαζομένους του ΑΧΕΠΑ.

Για την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η Space Hellas επεκτείνει τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών, ενεργειακών και λοιπών κρίσιμων παραμέτρων, αξιοποιώντας δίκτυο ΙοΤ (Internet of Things), συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των υποδομών του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, παρέχεται το σύστημα UpToDate, ένα σύγχρονο εργαλείο υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, το οποίο θα αξιοποιείται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την ενίσχυση της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, βάσει των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της υγείας. Στόχοι του ΑΧΕΠΑ είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, παράλληλα, να μειώσει τα λειτουργικά του κόστη. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια των υποδομών του Νοσοκομείου, θωρακίζοντάς το απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζοντας την υψηλή διαθεσιμότητα των συστημάτων και την επιχειρησιακή του συνέχεια.

Η Space Hellas, με σταθερά ηγετική παρουσία στο χώρο της τεχνολογίας και των ολοκληρωμένων λύσεων, εξειδικεύεται στην υλοποίηση σύνθετων «έξυπνων έργων» που προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών και φορέων. Με βασικό πυλώνα την καινοτομία και τη βαθιά τεχνογνωσία, αποτελεί αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για κάθε οργανισμό που επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα προς τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.