SKY express: Ανάπτυξη, νέες συνδέσεις και εξωστρέφεια

Πιστή στα χρονοδιαγράμματά της αποδεικνύεται η SKY express, καθώς οι νέες συνδέσεις που είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι υλοποιούνται σταδιακά, με πιο πρόσφατη την απευθείας πτήση προς τη Λυών που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου δρομολογίου έρχεται να «κλείσει» έναν κύκλο έντονης δραστηριότητας για την ελληνική αεροπορική, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά σταθερής ανάπτυξης και ενίσχυσης της διεθνούς της παρουσίας, με τα σχέδια για το 2026 να εμφανίζονται ακόμη πιο φιλόδοξα.

Ενίσχυση των Βαλκανικών συνδέσεων με Ηράκλειο–Τίρανα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνδεσιμότητας, η SKY express πρόσθεσε στο δίκτυό της τη νέα απευθείας πτήση Ηράκλειο–Τίρανα. Το δρομολόγιο πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αεροσκάφη ATR 72-600, διευρύνοντας τις ταξιδιωτικές επιλογές και ενισχύοντας την πρόσβαση της Κρήτης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά. Η νέα σύνδεση έρχεται να συμπληρώσει το ήδη επιτυχημένο δρομολόγιο Αθήνα–Τίρανα και να ενισχύσει τις πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας, προσφέροντας ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό.

Σταθερή παρουσία στη Γερμανία με το Αμβούργο

Ιδιαίτερη βαρύτητα για τη SKY express έχει και η γερμανική αγορά. Η έναρξη της απευθείας σύνδεσης Αθήνα–Αμβούργο σηματοδότησε την προσθήκη του πέμπτου προορισμού της εταιρείας στη Γερμανία, μετά το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη, το Ντίσελντορφ και το Βερολίνο. Το νέο δρομολόγιο εκτελείται τρεις φορές την εβδομάδα με Airbus A320neo και A321neo, αεροσκάφη μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με στόλο 29 αεροσκαφών και τον νεότερο μέσο όρο ηλικίας στην ελληνική αγορά, η SKY express ενισχύει τη θέση της σε μία αγορά στρατηγικής σημασίας.

Δυναμική είσοδος στη Γαλλία

Η πρόσφατη έναρξη της απευθείας πτήσης Αθήνα–Λυών έρχεται να επισφραγίσει τη δυναμική παρουσία της SKY express στη γαλλική αγορά. Με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις, η εταιρεία εξυπηρετεί πλέον όλο τον χρόνο απευθείας συνδέσεις από την Αθήνα προς το Παρίσι και τη Λυών, ενώ κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιεί πτήσεις και από το Ηράκλειο προς σημαντικές γαλλικές πόλεις. Η ενσωμάτωση της Λυών ολοκληρώνει την προσθήκη έξι νέων διεθνών προορισμών και ανεβάζει τον συνολικό αριθμό στους 27, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική για στοχευμένη ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Άνοδος της επιβατικής κίνησης

Σημειωτέον, ότι σε οικονομικό επίπεδο, το 2024 είχε κλείσει με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της SKY express το 2024 ανήλθε στα 626,86 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,47% σε σχέση με τα 529,13 εκατ. ευρώ του 2023. Υπενθυμίζεται ότι και η προηγούμενη χρονιά είχε καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο, με αύξηση εσόδων κατά 22%, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή ανοδική πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Σημαντική είναι και η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο δίκτυο του εξωτερικού. Ενδεικτικά, το 2024 η επιβατική κίνηση από και προς το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 31% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το 54% των συνολικών εσόδων από πτήσεις προήλθε από διεθνή δρομολόγια. Την ίδια στιγμή, ο συνολικός δείκτης πληρότητας (load factor) διαμορφώθηκε στο 73,2%, έναντι 71,6% την προηγούμενη χρονιά. Τα λειτουργικά έξοδα για το 2024 ανήλθαν στα 451 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 22%, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το 2023. Μετά φόρων, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ το 2023.