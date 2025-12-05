«Με μεγάλο σκεπτικισμό» αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Το Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα εξαγοράσει το κινηματογραφικό στούντιο αλλά και την υπηρεσία streaming της Warner Bros, το HBO Max.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί ένας «πόλεμος» προσφορών ανάμεσα στις Netflix, Comcast και Paramount για την εξαγορά. Το Netflix προσέφερε κυρίως μετρητά, ενώ η Comcast έχει υποβάλει προσφορές για τα στούντιο της Warner Bros. Discovery και την υπηρεσία streaming HBO Max.

«Σοβαρές ανησυχίες»

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε την Πέμπτη ότι «ο επικεφαλής της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, συναντήθηκε με αξιωματούχους του Τραμπ και βασικούς νομοθέτες στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη για να ασκήσει πιέσεις κατά της πιθανής επιλογής του Netflix από την Warner Bros. Discovery ως εταίρου συγχώνευσης».

Ακόμη, μια ομάδα ανώνυμων παραγωγών ταινιών μεγάλου μήκους έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix.

«Το Netflix αντιλαμβάνεται τον χρόνο που αφιερώνεται στην παρακολούθηση μιας ταινίας σε έναν κινηματογράφο σαν χρόνο που δεν αφιερώνεται στην πλατφόρμα του», ανέφερε η επιστολή. «Δεν έχουν κανένα κίνητρο να υποστηρίξουν τις κινηματογραφικές προβολές και έχουν κάθε κίνητρο να τις καταργήσουν».

Η επιστολή εξέφραζε επίσης ανησυχία για τον «μονοπωλιακό έλεγχο» της αγοράς streaming. Οι παραγωγοί δήλωσαν ότι δεν έγραψαν τα ονόματά τους στην επιστολή από «φόβο αντιποίνων».