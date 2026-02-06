Σημείο αναφοράς η βιώσιμη στρατηγική της Paperpack στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας

Σε βασικό στρατηγικό πυλώνα της στρατηγικής της Paperpack αναδεικνύεται η βιώσιμη ανάπτυξη. Με την έκδοση του πρώτου ESG Report η εταιρεία επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας σε υπεύθυνες πρακτικές, βιώσιμη ανάπτυξη και διαφάνεια, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον κλάδο της.

Το ESG Report αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η βιωσιμότητα ενσωματώνεται στον πυρήνα της στρατηγικής και των λειτουργιών της εταιρείας, καλύπτοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση. Παρουσιάζονται οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι στόχοι της Paperpack για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την ενίσχυση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή αρχών διαφάνειας, λογοδοσίας και ηθικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ESG στην Paperpack δεν αποτελεί στόχο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία προσφέρει αξία στους πελάτες της, ενισχύοντας την ποιότητα, τη συμμόρφωση και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική τους απόδοση μέσω υπεύθυνων και αξιόπιστων λύσεων χάρτινης συσκευασίας.

Η δημοσίευση του πρώτου ESG Report σηματοδοτεί την αφετηρία μιας συστηματικής διαδικασίας παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης, με μετρήσιμους στόχους και εναρμόνιση με τα εξελισσόμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια βιωσιμότητας.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Τσιφτσής: «Η βιωσιμότητα για την Paperpack αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει την ανθεκτικότητα της εταιρείας και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους stakeholders.»

H Paperpack ΑΕΒΕ με μια μακρά πορεία 131 ετών στον κλάδο συσκευασίας προσφέρει λύσεις στο κομμάτι της χάρτινης συσκευασίας με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και την αρτιότητα του τελικού προϊόντος. Η εταιρεία εκτυπώνει και ολοκληρώνει παραγωγικά περισσότερα από 600.000.000 τεμάχια ετησίως. Ως ενεργό μέλος της ECMA

Εuropean Carton Makers Association, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις του κλάδου, τις Κοινοτικές οδηγίες, καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνικών & λύσεων προκειμένου να προσφέρει προστιθέμενη αξία στη χάρτινη συσκευασία.

Το ESG Report της Paperpack είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://paperpack.gr/news/item/290-paperpack-esg-2025.html