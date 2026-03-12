Siemens: Ενισχύει το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΜΠ με εξοπλισμό προηγμένων ψηφιακών ηλεκτρονόμων και SCADA

Η Siemens προχώρησε σε δωρεά εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας προς το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΗΕ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ενισχύοντας τις δυνατότητες εκπαίδευσης και έρευνας σε σύγχρονες ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες αυτοματισμού δικτύων.

Η δωρεά περιλαμβάνει εξοπλισμό ψηφιακών ηλεκτρονόμων προστασίας SIPROTEC 5 και REYROLLE 5, λογισμικό SCADA SICAM SCC, καθώς και βιομηχανικά Ethernet switches RUGGEDCOM. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται διεθνώς σε υποσταθμούς και συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην ασφαλή λειτουργία, την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση των ενεργειακών δικτύων.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο μικροδικτύων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σωκράτης Μιχαηλίδης, Διδακτορικός Ερευνητής, Μαργαρίτης Αποστολίδης, Διδακτορικός Ερευνητής, Καθηγητής κ. Γιώργος Κορρές, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Δήμος Σαπίδης, CEO της Siemens Mobility A.E. και Επικεφαλής του Τομέα Έξυπνων Υποδομών της Siemens Α.Ε, Ανδρέας Αντωνόπουλος, Sales Manager, Electrification & Automation, Siemens A.E.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το εργαστήριο αναπτύσσει σύγχρονες εφαρμογές παρακολούθησης και αυτοματισμού υποσταθμών και ενεργειακών συστημάτων, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως οι ψηφιακοί ηλεκτρονόμοι, οι έξυπνοι μετρητές, τα RTU, PLC, PMU και οι IoT αισθητήρες.

Ο εξοπλισμός SIPROTEC 5 της Siemens αποτελεί μία από τις πλέον εξελιγμένες πλατφόρμες προστασίας, ελέγχου και αυτοματισμού ηλεκτρικών δικτύων, λειτουργώντας ως το «νευρικό σύστημα» των σύγχρονων υποσταθμών, καθώς ανιχνεύει και απομονώνει σφάλματα, παρακολουθεί την κατάσταση του δικτύου και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Παράλληλα, το λογισμικό SICAM SCC παρέχει δυνατότητες εποπτείας και ελέγχου (SCADA), επιτρέποντας την παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση συναγερμών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων.

Μέσω της συγκεκριμένης δωρεάς, οι φοιτητές και οι ερευνητές του εργαστηρίου θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ήδη σε πραγματικά έργα ενεργειακών υποδομών, όπως υποσταθμούς και κέντρα ελέγχου ηλεκτρικών δικτύων.

Η δωρεά της Siemens δημιουργεί νέες δυνατότητες για ερευνητικό έργο σε τομείς, όπως η προστασία και η επιλεκτικότητα σε σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η αξιολόγηση των ψηφιακών υποσταθμών, καθώς και η μελέτη της αδιάλειπτης λειτουργίας και της ενισχυμένης κυβερνοπροστασίας των ενεργειακών υποδομών.

Ο κ. Δήμος Σαπίδης, CEO της Siemens Mobility A.E. και Επικεφαλής του Τομέα Έξυπνων Υποδομών της Siemens Α.Ε., δήλωσε:

«Η συνεργασία της Siemens με ακαδημαϊκά ιδρύματα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υποδομών. Μέσα από τη συγκεκριμένη δωρεά, δίνουμε τη δυνατότητα στους αυριανούς μηχανικούς να εξοικειωθούν με τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε μεγάλα ενεργειακά έργα, συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος γνώσης γύρω από τις σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.»

Ο καθηγητής κ. Γιώργος Κορρές, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, δήλωσε:

«Η δωρεά της Siemens ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες του εργαστηρίου μας, προσφέροντας πρόσβαση σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ευρέως στη διεθνή ενεργειακή βιομηχανία. Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την έρευνα επιτρέπει στους φοιτητές μας να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε πραγματικά συστήματα προστασίας και αυτοματισμού ηλεκτρικών δικτύων, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της αγοράς.»

Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Siemens επενδύει ουσιαστικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη στήριξη της νέας γενιάς μηχανικών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος.