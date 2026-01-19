Σερβία: Συμφωνία για την πώληση της σερβικής βιομηχανίας πετρελαίου NIS στην ουγγρική MOL

Η υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία για την εξαγορά από την ουγγρική MOL του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της σερβικής βιομηχανίας πετρελαίου NIS που κατέχει η ρωσική GazpronNeft.

Η σχετική συμφωνία αναμένεται να αποσταλεί προς έγκριση στο γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ το οποίο επέβαλε κυρώσεις στην NIS εξαιτίας της συμμετοχής των Ρώσων στην ιδιοκτησιακή δομή.

Η υπουργός Τζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς ανέφερε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις το σερβικό δημόσιο κατάφερε να αυξήσει κατά πέντε μονάδες το ποσοστό συμμετοχής στην NIS αποκτώντας το 35% των μετοχών από το 29,9% που κατέχει σήμερα.

Η υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις συμμετείχε και η εταιρία ADNOK από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως πιθανός συνεργάτης της ουγγρικής MOL.

Ανέφερε επίσης ότι η σερβική κυβέρνηση έλαβε διαβεβαιώσεις από τους Ούγγρους πως αν αποκτήσουν τον έλεγχο της NIS, το διυλιστήριο στο Πάντσεβο θα συνεχίσει να λειτουργεί και δεν θα μετατραπεί σε αποθηκευτικό χώρο. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Κροατία όταν η MOL εξαγοράζοντας την πετρελαϊκή βιομηχανία ΙΝΑ σταμάτησε τη λειτουργία δύο διυλιστηρίων.

Η NIS τελεί υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ από τον Οκτώβριο του 2025 και τον Δεκέμβριο αναγκάστηκε να σταματήσει την διύλιση στο Πάντσεβο λόγω έλλειψης πρώτης ύλης. Πρόσφατα το OFAC εξέδωσε ειδική άδεια λειτουργίας που ισχύει μέχρι τις 23 Ιανουαρίου.

Αυτό επέτρεψε τη μεταφορά αργού πετρελαίου στο διυλιστήριο του Πάντσεβο μέσω του Αδριατικού Αγωγού Πετρελαίου (JANAF) και έτσι εξασφαλίστηκε η παραγωγή υγρών καυσίμων μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Η σερβική πολιτική ηγεσία ευελπιστεί ότι έως τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταβίβασης του ρωσικού πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της NIS στην ουγγρική MOL.

Η GazpronNeft κατέχει το 56,2% της NIS, το σερβικό κράτος το 29,9% και το 13,9% ανήκει σε μικρότερους επενδυτές.