Τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα fuTOURiSME, με την υλοποίηση του έργου MICE-VISION, ανακοινώνει η εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών συνεδρίων AFEA Congress, η οποία έτσι καθίσταται η πρώτη εταιρεία επαγγελματικής οργάνωσης συνεδρίων (PCO) στην Ελλάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα fuTOURiSME στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού στην Ευρώπη.

Το έργο MICE-VISION (MICE, από το ακρωνύμιο meetings, incentives, conferences, exhibitions) αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία αναβάθμισης των υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων μέσω της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών και ψηφιακών εργαλείων, με τελικό στόχο την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών για αειφόρα συνέδρια.

Κεντρικός άξονας του έργου MICE-VISION είναι η συστηματική ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στα workflows των εκδηλώσεων, καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη δυνατότητα μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, το έργο υποστηρίζει την ευθυγράμμιση της AFEA Congress με το διεθνές πρότυπο GSTC-MICE, ενισχύοντας τη διαδρομή της προς την πιστοποίησή της ως βιώσιμου Professional Congress Organizer μέσω αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 34ου Συνεδρίου της Πνευμονολογικής Εταιρείας

Προσδιορίζοντας στην πράξη το αποτέλεσμα εφαρμοζόμενων πρακτικών αειφορίας –στο πλαίσιο του προγράμματος fuTOURiSME και του έργου MICE-VISION– η AFEA Congress προχώρησε σε αναλυτική μέτρηση και ουδετεροποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 34ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, με την υποστήριξη του εξειδικευμένου συμβούλου οικονομίας άνθρακα, GREEN EVOLUTION A.E.

Η περιβαλλοντική αποτίμηση του Συνεδρίου ανέδειξε με μετρήσιμα στοιχεία το συνολικό του αποτύπωμα:

- Συνολικό αποτύπωμα άνθρακα για περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες και 22 περίπτερα: 319,44 t CO₂eq

- Μέσο αποτύπωμα ανά συμμετέχοντα: 289 kg CO₂eq

- Μέση κατανάλωση νερού ανά συμμετέχοντα: 1.139 lt

- Μέση ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων ανά συμμετέχοντα: 8,2 kg

Η ανάλυση κατέγραψε επίσης τις βασικές πηγές περιβαλλοντικού αντίκτυπου (συμπεριλαμβανομένου του χώρου της εκδήλωσης), με τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων, τη διαμονή και τις εκθεσιακές κατασκευές να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού αποτυπώματος, αναδεικνύοντας τα σημεία όπου μπορούν να εφαρμοστούν στοχευμένες δράσεις μείωσης στο μέλλον, με δεδομένο baseline την περίπτωση του Συνεδρίου.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ αναφέρει σχετικά: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2026 είναι μια χρονιά στην οποία θα επικεντρωθεί στην πρόληψη των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων μέσω παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων πολλές αφορούν και το περιβάλλον. Τα επιστημονικά συνέδρια δεν είναι μόνο χώρος ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων αλλά, όπως έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια, και χώρος ευαισθητοποίησης απέναντι σε πολλαπλά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Η μετρήσιμη επίδραση των συνεδρίων στο περιβάλλον μέσω του αποτυπώματος του άνθρακα αποτελεί μια ευκαιρία ώστε με στοχευμένες δράσεις να μειώσουμε αυτό τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο επόμενο πανελλήνιο πνευμονολογικό συνέδριο».

Μετρήσιμη βιωσιμότητα στον κλάδο Συνεδρίων

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την εφαρμογή μετρήσιμης και τεκμηριωμένης βιωσιμότητας στον κλάδο των ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων, μεταφέροντας τη συζήτηση από τη θεωρία στην πράξη. Στην ίδια φιλοσοφία, η AFEA Congress επενδύει σε πρακτικές που όχι μόνο ενισχύουν τις δικές της υπηρεσίες, αλλά συμβάλλουν ευρύτερα στη μετάβαση της αγοράς των συνεδρίων και της Ελλάδας προς ένα πιο βιώσιμο, υπεύθυνο και ανταγωνιστικό συνεδριακό οικοσύστημα, ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Όπως επισημαίνει σχετικά η κυρία Δήμητρα Λυγνού, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AFEA Congress, η συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα fuTOURiSME και η υλοποίηση του έργου MICE VISION «ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική μας δέσμευση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Με τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεγάλων συνεδρίων και την υιοθέτηση διεθνών προτύπων για την αειφορική πιστοποίηση διοργανωτή και συνεδρίου, εργαζόμαστε με συνέπεια για ένα πιο υπεύθυνο και ανταγωνιστικό συνεδριακό οικοσύστημα στην Ελλάδα».