Salesforce: Ρεκόρ διαδικτυακών πωλήσεων ύψους 1,29 τρισ. δολαρίων για το λιανεμπόριο στις γιορτές

Ρεκόρ online πωλήσεων, ύψους $1,29 τρισ. παγκοσμίως και $294 δισ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εορταστικής αγοραστικής περιόδου του 2025 (1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου), με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τους AI agents να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας της Salesforce. Παρά την αύξηση της μέσης τιμής πώλησης, η ετήσια άνοδος των πωλήσεων (YoY) άγγιξε το 7% σε παγκόσμιο επίπεδο και το 4% στις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας ότι η καταναλωτική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Οι καταναλωτές επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, οδηγώντας σε αύξηση πωλήσεων κατά 12% παγκοσμίως (και 9% στις ΗΠΑ) κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου, ρυθμός ανάπτυξης που ξεπέρασε εκείνον του πρώτου μισού της σεζόν. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι AI agents συνέβαλαν καθοριστικά στην αγοραστική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας το 20% των συνολικών λιανικών πωλήσεων και δημιουργώντας έσοδα $262 δισ. μέσω εξατομικευμένων προτάσεων και βαθύτερης αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.

Βάσει των δεδομένων, το 2025 αποτέλεσε ορόσημο για τη νέα γενιά αναζητήσεων με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς το ποσοστό επισκεψιμότητας από κανάλια αναζήτησης ΑΙ, όπως το ChatGPT και το Perplexity, διπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι, τόσο διεθνώς όσο και στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά, οι καταναλωτές που κατευθύνθηκαν σε e-shops μέσω αναζητήσεων AI είχαν εννέα φορές υψηλότερο ποσοστό μετατροπής σε σχέση με όσους ανακατευθύνθηκαν σε εμπορικά websites μέσω social media.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που αξιοποίησαν δικούς τους AI agents, όπως οι πελάτες της Salesforce Pandora, SharkNinja και Funko, κατέγραψαν 59% υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, με μέση αύξηση πωλήσεων 6,2% σε ετήσια βάση (YoY), έναντι 3,9% για όσες δεν αξιοποίησαν αντίστοιχες λύσεις. Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρησιμοποιώντας λύσεις εξυπηρέτησης AI κατά 126% περισσότερο κατά την κορύφωση της εορταστικής περιόδου.

Τον Δεκέμβριο καταγράφηκε αύξηση 66% στον αριθμό των συνομιλιών εξυπηρέτησης μέσω agentic AI σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ οι αλληλεπιδράσεις την εβδομάδα των Χριστουγέννων και της Boxing Day (26 Δεκεμβρίου) αυξήθηκαν κατά 12% YoY. Πέραν της παροχής πληροφοριών, οι ΑΙ agents ανέλαβαν ενεργό ρόλο για λογαριασμό των πελατών, διεκπεραιώνοντας 142% περισσότερα αιτήματα σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, όπως αλλαγές στις διευθύνσεις παράδοσης και διαδικασίες επιστροφών.

Παρά τη δυναμική του e-commerce, τα φυσικά καταστήματα διατήρησαν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο: Σχεδόν 1 στις 5 παραγγελίες πραγματοποιήθηκε μέσω BOPIS (αγορά online, παραλαβή στο κατάστημα), με το ποσοστό να αυξάνεται σε 1 στις 3 παραγγελίες τις πέντε τελευταίες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Η χρήση της BOPIS κορυφώθηκε τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, όταν το 35% όλων των ηλεκτρονικών παραγγελιών αφορούσε παραλαβή από το κατάστημα.

Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές προϊόντων σημείωσαν άνοδο. Πάνω από $181 δισ. από παγκόσμιες διαδικτυακές αγορές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου έχουν ήδη επιστραφεί, ποσό που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών αγορών, αυξημένο κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ανοδική πορεία κατέγραψε και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Παρά την αύξηση της μέσης τιμής πώλησης, ο όγκος των παραγγελιών ενισχύθηκε κατά 3% παγκοσμίως και κατά 1% στις ΗΠΑ.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως οι καταναλωτές, πριν προχωρήσουν σε αγορές, προέβησαν σε πιο εκτεταμένη έρευνα αγοράς. Η διαδικτυακή επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 13% παγκοσμίως και κατά 12% στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες αυξήσεις της περσινής χρονιάς (2024), που διαμορφώθηκαν μόλις στο 1% και 2% αντίστοιχα.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι κορυφαίες κατηγορίες σε ανάπτυξη πωλήσεων διεθνώς ήταν τα έπιπλα (+13%), τα είδη υγείας και ομορφιάς (+11%), τα ηλεκτρονικά και αξεσουάρ (+10%). Στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, ξεχώρισαν η πολυτελής ένδυση και αξεσουάρ (+11%), η αθλητική ένδυση και υπόδηση (+8%) και η γενική ένδυση (+4%). Όσον αφορά τις εκπτώσεις, τη μεγαλύτερη μέση έκπτωση παγκοσμίως κατέγραψε η γενική ένδυση (30%), ενώ στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 34%. Ακολούθησαν οι κατηγορίες υγείας και ομορφιάς και οικιακού εξοπλισμού.