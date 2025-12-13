Route 2025: Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 25 χρόνια νωρίτερα στο Net Zero

Πρωτοπόρος στον τομέα της βιωσιμότητας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρουσίασε, σε μια εορταστική εκδήλωση, πώς κατάφερε να φτάσει 25 χρόνια νωρίτερα τον ευρωπαϊκό στόχο για net zero το 2050. Αυτός είναι και ο λόγος της ονομασίας Route 2025.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2019 το σχέδιο «ROUTE 2025», το οποίο αποτελούσε τη δέσμευσή του για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, μέχρι το 2025.

Όπως επεσήμανε ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ «Η απανθρακοποίηση των αεροδρομίων είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κλάδο εδώ και χρόνια, με όλο και περισσότερα αεροδρόμια να την θέτουν ως βασικό στόχο. Η Διεθνής Ένωση Αεροδρομίων της Ευρώπης έχει θέσει ως στόχο για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είμαστε περήφανοι για την ολοκλήρωση του Route 2025, 25 χρόνια νωρίτερα από τον κλαδικό στόχο. Τα αεροδρόμια μπορούν να συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση σε τέσσερις βασικούς άξονες εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ενεργειακή μετάβαση με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά), βιώσιμη κινητικότητα στις μεταφορές από/προς και εντός του αεροδρομίου και υποστήριξη των προσπαθειών τρίτων φορέων, όπως αεροπορικών εταιρειών και εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης».

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι για ένα βιώσιμο μέλλον της αεροπορίας πρέπει τα αεροδρόμια να επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες γιατί έτσι γίνονται πιο ανταγωνιστικά, προσελκύουν επενδύσεις και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επιβατών.

Ο Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ επεσήμανε ότι το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν κάθε κρίκος της παραγωγικής αλυσίδας δεν αναλάβει την ευθύνη και τη δράση που του αναλογεί.

«Ξεκινώντας το 2009, ως ένα από τα πρώτα αεροδρόμια που πιστοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Airport Carbon Accreditation, χαρτογραφήσαμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Δεσμευτήκαμε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών από τη λειτουργία του αεροδρομίου. Από τις 7.000 τόνους που εκπέμπαμε το 2009, έχουμε μειώσει πάνω από 55% τις εκπομπές. Παρά το γεγονός ότι αυτή η περίοδος ήταν εξαιρετικά απαιτητική, επιτεύχθηκαν σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και πολλαπλές παρεμβάσεις στη λειτουργία.

Το 2016, το αεροδρόμιο πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (Carbon Neutrality), πιστοποίηση την οποία διατηρούμε έκτοτε κάθε χρόνο. Μετά το 2016, έγινε ξεκάθαρο ότι η ουδετερότητα άνθρακα δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των ανθρωπογενών ρύπων και ότι ο στόχος πρέπει να είναι το net zero. Έτσι, το 2019, μια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκών αεροδρομίων συνυπογράψαμε τη δέσμευση για επίτευξη Net Zero Carbon μέχρι το 2050».

Η αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών

Κατόπιν, ο κ. Παράσχης εξήγησε την φιλόδοξη πρωτοβουλία του Route 2025: «Το σχέδιο περιλάμβανε εκτεταμένη αξιοποίηση φωτοβολταϊκών, σταδιακή αντικατάσταση υποδομών και υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών. Αν και οι συνθήκες άλλαξαν με την ενεργειακή κρίση του 2022, το οικονομικό αποτέλεσμα παρέμεινε εξαιρετικά θετικό. Παρά τις κρίσιμες συνθήκες της πανδημίας, παραμείναμε προσηλωμένοι στο πρόγραμμα Route 2025. Με την ολοκλήρωση του πλαισίου για αυτοπαραγωγή και αποθήκευση ενέργειας το 2022, υλοποιήσαμε το σχέδιο σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, κατασκευάστηκε σταθμός αυτοπαραγωγής 16 MW, ο οποίος λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2023 και καλύπτει το 45% των αναγκών του αεροδρομίου. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος και μεγαλύτερος σταθμός αυτοπαραγωγής 35,5 MW, ο οποίος αδειοδοτήθηκε το 2023, κατασκευάστηκε το περασμένο καλοκαίρι και λειτουργεί πλήρως από τον Σεπτέμβριο. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 51,5 MW και με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες 82 MWh, διαμορφώνεται η «καρδιά» του ενεργειακού οικοσυστήματος του Route 2025. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες υποδομές αυτοπαραγωγής εντός αεροδρομίου παγκοσμίως».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας είπε ότι ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει εδώ και σχεδόν 25 χρόνια μια κουλτούρα περιβαλλοντικού μετασχηματισμού και πρόσθεσε: «Επιβραβεύουμε, σήμερα, το κορυφαίο βήμα αυτής της πορείας, καθώς το “Route 2025” δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό ή επιχειρησιακό ορόσημο, αλλά μια τομή στις ελληνικές υποδομές αεροναυτιλίας και συνολικά στο όραμα της χώρας μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Παρών στην εκδήλωση και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη που είπε: «Ο ΔΑΑ έχει αποδείξει διαχρονικά ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του. Το αεροδρόμιο ηγείται των εξελίξεων με το να φτάσει στον στόχο net zero 25 χρόνια νωρίτερα».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, όπου ενέργεια και περιβάλλον είναι στενά συνδεδεμένα και αποτελούν προϋπόθεση για ανάπτυξη, η χώρα μας ενισχύει τον αναπτυξιακό της ρόλο και εξελίσσεται σε κόμβο ενεργειακών, τουριστικών και πολιτιστικών συνδέσεων. Η υιοθέτηση λύσεων όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, η χρήση ΑΠΕ, η ηλεκτροκίνηση του εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης, η προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και η συνεχής παρακολούθηση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών καθιστούν τη χώρα μας πρωτοπόρο. Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ένα καλύτερο μέλλον».

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό είπε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους παγκοσμίως. Μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και ο τομέας των αερομεταφορών πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Η απανθρακοποίηση δεν συνδέεται μόνο με την κλιματική αλλαγή. Είναι ταυτόχρονα μοχλός ανάπτυξης ενεργειακής ανεξαρτησίας και προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και η Κομισιόν έχει χαράξει τον οδικό χάρτη προς την ανάπτυξη μέσα από τις βασικές της στρατηγικές που παρουσιάσαμε το προηγούμενο διάστημα».

Τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας συγχάρηκε όλους όσους συνετέλεσαν στην επίτευξη του Route 2025. «Συγχαρητήρια, γιατί θέσατε έναν στόχο και τον πετύχατε. Γιατί αποφασίσατε όχι απλώς να ακολουθήσετε, αλλά να οδηγήσετε την πορεία προς μια νέα εποχή αερομεταφορών, σε αυτή την εποχή όπου η ανάγκη για απανθρακοποίηση είναι πράγματι υπαρκτή. Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, της Ελλάδας μιας χώρας που γνώρισε κρίσεις και δοκιμάστηκε βαθιά τα προηγούμενα χρόνια, αναδεικνύεται σήμερα σε πρωτοπόρο και ηγέτη του κλάδου».