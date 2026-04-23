Ο ελβετικός φαρμακευτικός κολοσσός Roche ανακοίνωσε πτώση πωλήσεων για το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η συνεχιζόμενη ενδυνάμωση του ελβετικού φράγκου και ο ανταγωνισμός από τα γενόσημα φάρμακα δημιούργησαν ένα προκλητικό σκηνικό για την κερδοφορία της εταιρείας.

Οι πωλήσεις της Roche διαμορφώθηκαν στα 14,7 δισ. ελβετικά φράγκα ($18,7 δισ.), σημειώνοντας υποχώρηση 5% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει άρδην αν εξαιρεθούν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις, καθώς σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, η εταιρεία κατέγραψε άνοδο 6%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Roche, Thomas Schinecker, μιλώντας στο CNBC υποβάθμισε τις ανησυχίες για το νόμισμα, τονίζοντας τη στρατηγική στροφή των επενδύσεων προς τις ΗΠΑ.

«Είναι θέμα οπτικής γωνίας. Ενώ το φράγκο ενισχύεται, οι πωλήσεις μας σε δολάρια αυξήθηκαν κατά 9%. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών και του χρέους μας βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου και συνεχίζουμε να επεκτεινόμαστε μέσω εξαγορών», τόνισε.

Το στοίχημα της παχυσαρκίας

Η Roche προετοιμάζεται για τη «μάχη της δεκαετίας» στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, στοχεύοντας στην είσοδο στην εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά των φαρμάκων απώλειας βάρους.

Με το πειραματικό φάρμακο CT-388, η εταιρεία φιλοδοξεί να σπάσει το δίπολο των Novo Nordisk και Eli Lilly.

Ο Schinecker έθεσε τον πήχη ψηλά, δηλώνοντας πως η Roche στοχεύει σε διψήφιο μερίδιο αγοράς, επιδιώκοντας να καταστεί ένας από τους τρεις κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως.

Όπως και άλλοι ευρωπαϊκοί κολοσσοί, η Roche αντιμετωπίζει την απειλή της λήξης των πατεντών (loss of exclusivity) μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η επιθετική επενδυτική στρατηγική στις ΗΠΑ και η εστίαση σε καινοτόμες θεραπείες αποτελούν το «αντίδοτο» της εταιρείας απέναντι στον ανταγωνισμό από τα φθηνότερα γενόσημα, που ήδη πιέζουν τα παλαιότερα σκευάσματα του χαρτοφυλακίου της.