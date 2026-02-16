Robenson Reeves (Bally’s Intralot): Στα 320 εκατ. τα έσοδα για Bally’s International Interactive και περίπου €120 εκατ. για την Intralot

Η οικοδόμηση ενός παγκόσμιου, ανθεκτικού και τεχνολογικά προηγμένου ομίλου, που αξιοποιεί την κλίμακα ως στρατηγικό πλεονέκτημα και αναπτύσσεται με πειθαρχία, υπευθυνότητα και διαρκή προστιθέμενη αξία σε κάθε ρυθμιζόμενη αγορά, αποτελεί το μακροπρόθεσμο όραμα της Bally’s Intralot, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Robeson Reeves, CEO της Bally’s Intralot.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσφατα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η στρατηγική προσαρμογής της εταιρείας στο αυστηρότερο ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον αποδίδει στην πράξη. Παρά τον ετήσιο αντίκτυπο £95 εκατ. από τη νέα φορολογία στη Μ. Βρετανία, η εταιρεία έχει ήδη καλύψει τον στόχο συνεισφοράς περίπου £15 εκατ., μέσω στοχευμένων μέτρων, με το πλάνο να κινείται σύμφωνα ή και πάνω από τις αρχικές προβλέψεις.

Όπως αναφέρει ο Robeson Reeves, η αναπτυξιακή δυναμική παραμένει ισχυρή τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και πελατειακής βάσης. Τα έσοδα κατέγραψαν +6,3% στο Q4, επιτάχυνση στο +10% τον Ιανουάριο και διατήρηση διψήφιας αύξησης τον Φεβρουάριο, ενώ οι νέες εγγραφές παικτών έφτασαν έως και +70% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η συνολική αύξηση ενεργών παικτών ανήλθε έως +13%, χωρίς αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης.

Σε στρατηγικό επίπεδο, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι το πλεονέκτημα της κλίμακας και του μεγέθους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Bally’s Intralot προχωρά σε εξορθολογισμό του προϊόντικού χαρτοφυλακίου (με απόσυρση παιχνιδιών υψηλής μεταβλητότητας) και σε επιχειρησιακή ενοποίηση που εξελίσσεται εντός ή ταχύτερα του χρονοδιαγράμματος.

Αναφερόμενος στο μεσοπρόθεσμο πλάνο, ο Robeson Reeves τοποθετεί για το 2025 έσοδα €310–320 εκατ. για το σκέλος Bally’s International Interactive και περίπου €120 εκατ. για την Intralot.