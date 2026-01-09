Η Rio Tinto και η Glencore επιβεβαίωσαν ότι έχουν ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία ύψους 260 δισ. δολαρίων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας εξόρυξης στον κόσμο.

Σύμφωνα με το CNBC, οι μετοχές της Rio Tinto που είναι εισηγμένες στην Αυστραλία έπεσαν κατά 6,3% την Παρασκευή. Οι μετοχές της Glencore αναμένεται να σημειώσουν άνοδο έως και 10% με την έναρξη των ευρωπαϊκών αγορών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από εμπόρους.

«Η Rio Tinto και η Glencore έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για μια πιθανή συγχώνευση μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών μεταξύ της Rio Tinto και της Glencore», ανέφερε η Rio Tinto, η μεγαλύτερη από τις δύο εταιρείες, σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Η τρέχουσα προσδοκία των μερών είναι ότι οποιαδήποτε συναλλαγή συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της εξαγοράς της Glencore από τη Rio Tinto με τη μορφή ενός σχεδίου συμφωνίας που θα εγκριθεί από το δικαστήριο».

Υπενθυμίζεται ότι η Rio Tinto και η Glencore είχαν συζητήσει γιαμια συγχώνευση στα τέλη του 2024, αλλά οι συνομιλίες κατέρρευσαν λόγω ζητημάτων όπως η αποτίμηση και το μέλλον των ανθρακωρυχείων της Glencore.

Τον Αύγουστο, ο διευθύνων σύμβουλος της Rio Tinto, Σάιμον Τροτ, ανακοίνωσε μια αναδιοργάνωση της επιχείρησης. Ο Τροτ υποσχέθηκε να μειώσει τα έξοδα και να αποδεσμεύσει έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εστιάζοντας την προσοχή της σε τρεις βασικές ομάδες προϊόντων: σιδηρομετάλλευμα, αλουμίνιο και λίθιο και χαλκό.

Μια συμφωνία μεταξύ της Rio Tinto και της Glencore θα προστεθεί στις πρόσφατες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της εξόρυξης, μετά την συμφωνία της Anglo American και της καναδικής Teck Resources για συγχώνευση ύψους 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει έναν από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον κόσμο.

Οι ανανεωμένες συνομιλίες μεταξύ της Glencore και της Rio Tinto έχουν επίσης επηρεαστεί από την αυξανόμενη ζήτηση για χαλκό, με τις τιμές του κόκκινου μετάλλου να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό των 13.000 δολαρίων ανά τόνο αυτή την εβδομάδα.