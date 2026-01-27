Revoil: Με επιτυχία το ετήσιο εμπορικό συνέδριο για το 2026

Η REVOIL πραγματοποίησε με επιτυχία το Ετήσιο Εμπορικό της Συνέδριο το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, συγκεντρώνοντας το σύνολο των στελεχών της εταιρείας σε ένα διήμερο γόνιμου διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και στρατηγικού σχεδιασμού.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το φετινό συνέδριο, καθώς για πρώτη φορά, μετά την εξαγορά της εταιρείας Maltezos από τη REVOIL τον Νοέμβριο του 2025, συμμετείχαν ενεργά και οι συνάδελφοι από τη Maltezos, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας και κοινής πορείας.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της REVOIL, κ. Γεώργιος Ε. Ρούσσος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ευάγγελος Γ. Ρούσσος, απηύθυναν χαιρετισμό προς τους εργαζομένους, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή τους στη σταθερή πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και τονίζοντας τη σημασία της ομαδικότητας και της ενιαίας στρατηγικής.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, υπό την καθοδήγηση του Εμπορικού Διευθυντή της εταιρείας, κ. Ιωάννη Θεοτοκά, και με τη συμμετοχή στελεχών από όλα τα τμήματα, αναπτύχθηκαν βασικοί άξονες που αφορούν:

τον απολογισμό της εμπορικής δραστηριότητας του 2025,

τις στρατηγικές προτεραιότητες για το 2026,

καθώς και την εμπορική πολιτική, τους στόχους και τα προγράμματα της νέας χρονιάς.

Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και εορταστικό κλίμα η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας, παρουσία του Προέδρου κ. Γεώργιου Ε. Ρούσσου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας χρονιάς με αισιοδοξία και κοινό όραμα.

Ο όμιλος της REVOIL συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της και να ενισχύει τη δυναμική της, θέτοντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυρότερη παρουσία στην ελληνική αγορά.