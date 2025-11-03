Renault: Πουλάει το 26,4% της θυγατρικής της στη Βραζιλία στην κινεζική Geely

Ο Όμιλος Renault κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση του 26,4% των μετοχών της βραζιλιάνικης θυγατρικής του στον κινεζικό όμιλο αυτοκινήτων Geely.

Η συμφωνία θα δώσει στη Geely Holding Group και στη Geely Automobile Holdings πρόσβαση στους πόρους της Renault στη Βραζιλία και θα τους επιτρέψει να παράγουν οχήματα με την επωνυμία Geely Auto παράλληλα με τα οχήματα Renault στο εργοστάσιο Ayrton Senna στη Βραζιλία.

Η Renault θα επωφεληθεί από τη χρήση της πλατφόρμας αυτοκινήτων της Geely, η οποία έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρικά και υβριδικά συστήματα κίνησης, προκειμένου να επεκτείνει τη γκάμα των οχημάτων της με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ρύπων για τη βραζιλιάνικη αγορά.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Renault do Brasil θα διανέμει το χαρτοφυλάκιο οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών της Geely Auto στη Βραζιλία, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις πωλήσεις, τη χρηματοδότηση και τις υπηρεσίες.

Το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 είναι ήδη διαθέσιμο στη βραζιλιάνικη αγορά μέσω των αντιπροσωπειών της μάρκας που λειτουργεί το δίκτυο της Renault.