Ρεκόρ Νοεμβρίου στο Αεροδρόμιο της Αθήνας - Καταγράφηκαν 2,36 εκατ. επιβάτες

Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική σεζόν δεν περιορίζεται πλέον στους θερινούς μήνες, αλλά επεκτείνεται σταθερά προς το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 2,36 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Πρόκειται, ιστορικά για την μεγαλύτερη κίνηση για τον μήνα Νοέμβριο, και αυτό δείχνει μια εξέλιξη που υπογραμμίζει όχι μόνο τη διατήρηση, αλλά και την ενίσχυση της ταξιδιωτικής ζήτησης σε μια περίοδο που παραδοσιακά θεωρείται χαμηλή.

Ενδεικτικό της δυναμικής είναι ότι και οι δύο κατηγορίες κίνησης, εσωτερικού και διεθνούς, σημείωσαν άνοδο, με την πρώτη να αυξάνεται κατά 5%, ενώ η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 11,5%. Η αυξημένη παρουσία επισκεπτών από το εξωτερικό τον Νοέμβριο αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Αθήνα και η Ελλάδα συνολικά διατηρούν υψηλή ελκυστικότητα ως προορισμός και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Σε επίπεδο ενδεκάμηνου, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 31,68 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,6%. Παράλληλα, άνοδο καταγράφουν και οι πτήσεις, οι οποίες έφτασαν τις 264.113, αυξημένες κατά 5,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι διεθνείς πτήσεις, μάλιστα, παρουσιάζουν ιδιαίτερα ισχυρή πορεία με αύξηση 8,8%, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση από το εξωτερικό αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Αθήνα αναδείχθηκε πρόσφατα σε έναν από τους πλέον συνδεδεμένους κόμβους της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας την 8η θέση πανευρωπαϊκά. Ιδιαίτερα θεαματική είναι η άνοδος των υπερατλαντικών πτήσεων, καθώς το αεροδρόμιο συνδέεται πλέον απευθείας με 9 πόλεις των ΗΠΑ, με 103 εβδομαδιαίες συχνότητες, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2023.

Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια εικόνα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με περισσότερους επισκέπτες να επιλέγουν την Αθήνα και την Ελλάδα πέραν του καλοκαιριού. Η αυξημένη κινητικότητα τον Νοέμβριο αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση που ενισχύει την τουριστική οικονομία και δημιουργεί θετικές προοπτικές για το 2026.