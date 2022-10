Ράλι για το Twitter ενόψει του mega deal με τον Μασκ

Άλμα 22% καταγράφει η μετοχή της Twitter στις ηλεκτρονικές συναλλαγές καθώς όπως όλα δείχνουν η εταιρεία αποδέχεται την νέα πρόταση εξαγοράς του Ίλον Μασκ έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Μάλιστα το AFP μεταδίδει ότι η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και η συμφωνία θα κλείσει τις επόμενες ημέρες.

#BREAKING Twitter confirms Musk buyout offer, says will close at original price pic.twitter.com/19I2cX0GGL