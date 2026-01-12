Ράλι για τις κινεζικές μετοχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τσιπ με ώθηση από νέα IPO

Οι κινεζικές μετοχές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κατασκευής τσιπ κατέγραψαν απότομη άνοδο τη Δευτέρα, επεκτείνοντας το ράλι της περασμένης εβδομάδας, καθώς μια σειρά νέων δημόσιων καταχωρίσεων ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα για τις προοπτικές του Πεκίνου.

Οι λεγόμενες νεοσύστατες εταιρείες «Τίγρης Τεχνητής Νοημοσύνης» της Κίνας, MiniMax και Zhipu AI, ηγήθηκαν των κερδών, μετά την καταγραφή σημαντικών IPO την προηγούμενη εβδομάδα. Η Zhipu, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ως Knowledge Atlas Tech Joint Stock, σημείωσε άνοδο άνω του 40%, ενώ η MiniMax Group πρόσθεσε 30% στις συναλλαγές του Χονγκ Κονγκ.

Η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ Shanghai Iluvatar CoreX SemiCon ενισχύθηκε σχεδόν 9% μετά από ισχυρό ντεμπούτο στην αγορά την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ των μεγαλύτερων κινεζικών εταιρειών, η Baidu κατέγραψε άνοδο 4% στις συναλλαγές του Χονγκ Κονγκ, επεκτείνοντας το ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο της μονάδας κατασκευής τσιπ Kunlunxin.

Η μετοχή της Tencent Holdings αυξήθηκε 2,1%, ενώ η Alibaba Group ενισχύθηκε άνω του 5%, μετά από αναφορές ότι το Πεκίνο σκοπεύει να παρέμβει σε έναν έντονο πόλεμο τιμών στον κλάδο.

Η Cambricon Technologies Corp Ltd, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της ηπειρωτικής Κίνας και ειδικευμένη σε τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ η Moore Threads Technology η οποία παρουσιάζεται ως η απάντηση της Κίνας στην Nvidia, υποχώρησε 2,3%.

Το επενδυτικό κλίμα για την κινεζική Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύθηκε μετά από σειρά νέων καταχωρίσεων, κυρίως στο Χονγκ Κονγκ, έως τα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026.

Το Πεκίνο φέρεται να ενθαρρύνει τις νέες καταχωρίσεις, προσπαθώντας να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο Κινέζους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης, η χώρα βρίσκεται σε θέση να μειώσει το τεχνολογικό χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα βασικό εμπόδιο στις φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα παραμένει η περιορισμένη πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ και εξοπλισμό κατασκευής τσιπ, αν και το Πεκίνο φαίνεται να σημειώνει πρόοδο και στους δύο τομείς τον τελευταίο χρόνο.