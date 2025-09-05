Quest: Άνοιγμα στο εξωτερικό με αιχμή τις λευκές συσκευές - Στόχος EBITDA άνω των €100 εκατ.

Στην επίτευξη και υπέρβαση του ορόσημου των 100 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA για το 2025 στοχεύει ο όμιλος Quest, όπως προέκυψε από την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε η διοίκηση με τους αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Η εικόνα που μετέφεραν τα στελέχη ήταν σαφώς αισιόδοξη, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την εμπορική δραστηριότητα και τον κλάδο των υπηρεσιών πληροφορικής.

Στο πρώτο εξάμηνο οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 683 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,2%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 47,5 εκατ. ευρώ (+14,2%). Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €32,9 εκατ. (+20,2%) και τα καθαρά κέρδη τα 22,4 εκατ. ευρώ (+9,4%). Στα μεγέθη αυτά περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της Μπενρουμπή, η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο από την 1η Φεβρουαρίου.

Διψήφιοι ρυθμοί και προοπτική διεθνοποίησης

Ο κλάδος του εμπορίου παραμένει η ατμομηχανή του ομίλου, με έσοδα 470,5 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (+12,4%). Η συμβολή της Μπενρουμπή είναι αισθητή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λευκές συσκευές και κυρίως στα κλιματιστικά, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την επέκταση σε αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή ενισχύεται από τη συνεργασία με τη Xiaomi, που ήδη έχει δώσει στον όμιλο παρουσία σε γειτονικές χώρες στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και των περιφερειακών.

Ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης είναι η πληροφορική, με πωλήσεις 131,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (+10,1%) και κέρδη προ φόρων που ξεπέρασαν τα 9,5 εκατ. ευρώ (+18,9%). Η Uni Systems και οι άλλες θυγατρικές διαχειρίζονται ανεκτέλεστο έργων άνω των 700 εκατ. ευρώ, με περίπου το μισό να προέρχεται από διεθνείς αγορές. Η ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένει ισχυρή, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας σταθερή ορατότητα εσόδων.

ACS Courier - Επενδύσεις σε smart lockers

Η θυγατρική ταχυμεταφορών παρουσίασε στο εξάμηνο στασιμότητα εσόδων (76,6 εκατ. ευρώ), αλλά βελτίωσε τα EBITDA κατά 5% (13,4 εκατ. ευρώ), χάρη σε μέτρα αύξησης παραγωγικότητας. Η διοίκηση προσδοκά καλύτερη επίδοση στο δεύτερο εξάμηνο, με την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις περιόδους αιχμής (Black Friday, Χριστούγεννα). Κεντρικό σημείο του επενδυτικού σχεδίου παραμένει η ανάπτυξη δικτύου lockers, που ήδη αριθμεί 1.100 σημεία και προβλέπεται να υπερβεί τα 1.500 στο τέλος της χρονιάς.

Στρατηγικός εξορθολογισμός στην ενέργεια

Η Quest Energy κατέγραψε πτώση εσόδων κατά 8,5% (4,8 εκατ. ευρώ) λόγω καιρικών συνθηκών και περικοπών έγχυσης στο δίκτυο, ωστόσο τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 46% (2,7 εκατ. ευρώ) χάρη στη μείωση κόστους δανεισμού. Στρατηγικά, ο όμιλος κινείται σε αποεπένδυση από τον κλάδο, με συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών ισχύος 36,7 MW έναντι περίπου 36 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικό πλάνο και προοπτικές

Οι συνολικές επενδύσεις του 2025 εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 45-50 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον αρχικό προγραμματισμό (55 εκατ. ευρώ). Περίπου το 50% κατευθύνθηκε στην εξαγορά της Μπενρουμπή, το 35% στη διεύρυνση του δικτύου της ACS και το υπόλοιπο 15% σε λοιπές δραστηριότητες.

Η διοίκηση τόνισε ότι το στρατηγικό βάρος πέφτει στην περαιτέρω ενίσχυση των κερδοφόρων τομέων, ήτοι η εμπορική δραστηριότητα και η πληροφορική, ενώ η ενέργεια παραμένει μη στρατηγικός κλάδος. Η εξωστρέφεια, ιδίως μέσω των λευκών συσκευών, και οι ψηφιακές υποδομές με διεθνή εμβέλεια αναμένεται να στηρίξουν την κερδοφορία και να επιτρέψουν την υπέρβαση του στόχου των 100 εκατ. ευρώ EBITDA στη φετινή χρήση.