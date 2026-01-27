Puma: Η κινεζική Anta εξαγοράζει το 29% της εταιρείας έναντι 1,5 δισ. ευρώ

Η μεγαλύτερη κινεζική εταιρεία αθλητικών ειδών Anta ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αγοράσει το 29,06% των μετοχών της Puma από την οικογένεια Πινό έναντι 1,5 δισ. ευρώ καθιστώντας την έτσι μεγαλομέτοχο της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

Η συμφωνία αναμένεται να βοηθήσει την Puma να αυξήσει τις πωλήσεις της στην κερδοφόρα κινεζική αγορά και να βοηθήσει την Anta στην προσπάθειά της να γίνει μια πιο παγκοσμιοποιημένη επιχείρηση.

Η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ εταιρεία αθλητικών ειδών, αξίας 27,8 δισ. δολαρίων, θα πληρώσει 35 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά στην εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Πινό, Artemis, η οποία ελέγχει επίσης τον εισηγμένο στο Παρίσι όμιλο πολυτελών προϊόντων Kering.

Η συμφωνία θα βοηθήσει την Artemis να μειώσει το υψηλό χρέος της.

Η προσφορά αντιπροσωπεύει πριμ 62% επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Puma στα 21,63 ευρώ τη Δευτέρα και έρχεται σε μια στιγμή που η γερμανική εταιρεία επιδιώκει να ανακάμψει μετά την απώλεια εδάφους έναντι της Nike και της Adidas, ενώ αντιμετωπίζει επίσης τον ανταγωνισμό από ταχέως αναπτυσσόμενες μάρκες όπως η New Balance και η Hoka.

Οι μετοχές της Puma σημείωσαν άνοδο 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall, ενώ οι μετοχές της Anta σημείωσαν άνοδο 1,6% στις συναλλαγές αργά το απόγευμα, έναντι ανόδου 1,3% για τον ευρύτερο δείκτη του Χονγκ Κονγκ .HSI.

Η Anta, η οποία έχει ιστορικό εξαγορών και αναδιοργάνωσης δυτικών εμπορικών σημάτων αθλητικών ειδών και ειδών lifestyle, δήλωσε ότι η Puma είναι μια παγκόσμια επιχείρηση που συμπληρώνει τα υπάρχοντα εμπορικά σήματα της και μπορεί να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

Η Anta είναι ιδιοκτήτρια των Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport και Maia Active. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της Amer Sports AS.N, η οποία περιλαμβάνει τις Salomon, Wilson, Peak Performance και Atomic.

Επίσης, δήλωσε ότι θα επιδιώξει θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Puma μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, αλλά δεν θα επιδιώξει την πλήρη εξαγορά της εταιρείας.

Η συναλλαγή έρχεται σε μια περίοδο που ο γερμανικός όμιλος αθλητικών ειδών αγωνίζεται να αναζωογονήσει τις πωλήσεις και την εμπιστοσύνη των επενδυτών υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλό του, Arthur Hoeld.

Τον Οκτώβριο, η Puma ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει λιγότερες εκπτώσεις, θα βελτιώσει το μάρκετινγκ και θα μειώσει τη γκάμα των προϊόντων της, εκτός από την κατάργηση 900 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναστροφής.