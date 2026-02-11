Public: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Γεράρδου

Τα Public προχώρησαν σε ανακοίνωση για τον ξαφνικό θάνατο του 80χρονου ιδρυτή της Πλαίσιο, Γιώργου Γεράρδου. Μεταξύ άλλων αναφέρουν πως «Με συνέπεια, στρατηγική προσήλωση και ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα, άφησε το αποτύπωμά του στον κλάδο».

Στην ανακοίνωσή τους τα Public καταλήγουν πως «εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια καθώς και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του Πλαισίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με θλίψη τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, έναν επιχειρηματία που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα.

Με συνέπεια, στρατηγική προσήλωση και ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα, άφησε το αποτύπωμά του στον κλάδο, δημιουργώντας έναν οργανισμό με ισχυρή και διαχρονική παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος συνέβαλε στη συνολική εξέλιξη του κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση και οι άνθρωποι των Public εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια καθώς και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του Πλαισίου».