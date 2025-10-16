Public: Είκοσι Χρόνια Καινοτομίας και Εμπειριών στο Ελληνικό Λιανεμπόριο

Με μια εντυπωσιακή πορεία δύο δεκαετιών, η Public γιορτάζει φέτος τα 20 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας την επέτειο με τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος στο Smart Park. Ο διπλός αυτός σταθμός σηματοδοτεί όχι μόνο μια νέα εποχή ανάπτυξης για την εταιρεία, αλλά και τη διαρκή της δέσμευση να βρίσκεται κοντά στους καταναλωτές, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες εμπειρίες αγορών.

Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, τα Public διοργανώνουν μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις, προσφορές και δώρα, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει στους εορτασμούς που θα κορυφωθούν στις 18 Οκτωβρίου με δράσεις σε πέντε flagship καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον πολιτισμό, τη μουσική και την τεχνολογία, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη ταυτότητα του brand.

Επένδυση στο Smart Park – Στρατηγική ανάπτυξη σε δυναμική αγορά

Το νέο κατάστημα Public στο Smart Park, το μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της χώρας, αποτελεί κομβικό σημείο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας. Σε έναν χώρο 1.155 τ.μ., το νέο κατάστημα ενσωματώνει τη σύγχρονη φιλοσοφία του brand, προσφέροντας στον καταναλωτή μια εμπειρία που ξεπερνά το παραδοσιακό μοντέλο λιανικής.

Δύο δεκαετίες μετά το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, τα Public συνεχίζουν να ενισχύουν το αποτύπωμά τους στην αγορά, έχοντας σήμερα 62 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και περισσότερους από 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Η ανάπτυξη αυτή δεν αφορά μόνο την επέκταση του δικτύου, αλλά και τη σταθερή επένδυση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στην τεχνολογική υποδομή και στη δημιουργία ενός omnichannel περιβάλλοντος που ενώνει το φυσικό και το ψηφιακό κατάστημα.

Από το βιβλιοπωλείο-προορισμό σε έναν ολοκληρωμένο retailer

Όταν το πρώτο Public άνοιξε τις πόρτες του το 2005 στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης, έφερε μια νέα αντίληψη στο λιανεμπόριο πολιτισμού και τεχνολογίας. Δεν ήταν απλώς ένα κατάστημα, αλλά ένας χώρος συνάντησης για όσους αγαπούν το βιβλίο, τη μουσική, την ψυχαγωγία και τα gadgets. Αυτή η προσέγγιση –που συνέδεσε την εμπορική εμπειρία με τον πολιτισμό– καθιέρωσε τα Public ως brand αναφοράς.

Με τα χρόνια, η εταιρεία εξελίχθηκε, παραμένοντας όμως πιστή στη φιλοσοφία της να προσφέρει κάτι περισσότερο από προϊόντα… να δημιουργεί εμπειρίες. Παράλληλα, η στρατηγική εξαγορά της Media Markt αποτέλεσε σημείο καμπής, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Με τη δημιουργία των Public + home, η εταιρεία ενσωμάτωσε τις κατηγορίες Home, Tech και Entertainment, αντανακλώντας τον τρόπο που η σύγχρονη ζωή εξελίσσεται, ενιαία και διασυνδεδεμένα.

Καινοτομία, συνεργασίες και νέα πρότυπα εξυπηρέτησης

Η Public διαμόρφωσε τη θέση της στην κορυφή του ελληνικού λιανεμπορίου επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία και στην εμπειρία του πελάτη. Με τη μετάβαση σε ένα πλήρως omnichannel περιβάλλον, κατάφερε να συνδυάσει τη φυσική παρουσία με τις ψηφιακές υπηρεσίες, προσφέροντας στον καταναλωτή επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Η συνεργασία με τη Box Now έφερε ταχύτητα και ευελιξία στις παραδόσεις, ενώ η συνεργασία με την Klarna επέτρεψε νέους τρόπους πληρωμής με ευκολίες δόσεων. Επιπρόσθετα, οι συνεργασίες με την iRepair και τη Vodafone ενίσχυσαν τη μετά-πωλησιακή υποστήριξη και τη συνδεσιμότητα των συσκευών, καθιστώντας τα Public έναν ενιαίο προορισμό τεχνολογικών λύσεων.

Το πρόγραμμα Public+, που λανσαρίστηκε πρόσφατα, έχει ήδη κερδίσει σημαντική απήχηση. Προσφέρει αποκλειστικά προνόμια, ανταμοιβές και συμμετοχή σε κληρώσεις, δημιουργώντας έναν νέο δίαυλο αφοσίωσης με τους πελάτες. Την ίδια στιγμή, μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα Public Courses, η εταιρεία αναδεικνύει τη δέσμευσή της στη δια βίου μάθηση και στην ενδυνάμωση του κοινού της.

Δημιουργώντας εμπειρίες με καλλιτέχνες και συγγραφείς

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η Public φέρνει και πάλι κοντά την ψυχαγωγία με τον πολιτισμό. Στις 18 Οκτωβρίου, πέντε flagship καταστήματα, Σύνταγμα, Ίλιον, Smart Park, Τσιμισκή και Λάρνακα, μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης με αγαπημένους καλλιτέχνες και συγγραφείς.

Η Κατερίνα Λιόλιου, ο Apon, η Ρία Ελληνίδου, ο Θοδωρής Βουτσικάκης και ο Πάνος Κιάμος θα βρεθούν στα καταστήματα για να γνωρίσουν το κοινό τους, να υπογράψουν δίσκους και να μοιραστούν στιγμές με τους επισκέπτες.

Παράλληλα, γνωστοί συγγραφείς όπως ο Θεόδωρος Παπακώστας, ο Πάνος Δημάκης, η Μικρή Ολλανδέζα και ο Γίργκεν Μπανσέρους θα συναντήσουν αναγνώστες και θα μιλήσουν για το έργο τους, σε συνεργασία με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους.

Η συμμετοχή της Xiaomi ως συνεργάτη-χορηγού προσθέτει τεχνολογικό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις, με την εταιρεία να παρουσιάζει το νέο της flagship Xiaomi 15T Pro. Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public + με κάθε αγορά τους μπαίνουν στην κλήρωση για 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi αξίας άνω των 5.000 ευρώ

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι επετειακές προσφορές και η σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό

Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της επετειακής εβδομάδας, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αγαπημένα προϊόντα σε προνομιακές τιμές, μέσα από ειδικές προσφορές που αφορούν όλες τις κατηγορίες προϊόντων, από τεχνολογία και μικροσυσκευές μέχρι βιβλία και παιχνίδια.

Οι επετειακές ενέργειες αποτελούν συνέχεια μιας σταθερής στρατηγικής που δίνει έμφαση στην αξία και στην εμπειρία, αντί για την απλή εμπορική συναλλαγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Public καταγράφουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών, ενώ το brand απολαμβάνει ισχυρή αναγνωρισιμότητα και θετικούς δείκτες εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Είκοσι χρόνια εμπιστοσύνης, καινοτομίας και ανάπτυξης

Στην πορεία των 20 ετών, τα Public έχουν εξελιχθεί από ένα καινοτόμο βιβλιοπωλείο σε έναν κορυφαίο omnichannel retailer που ενώνει τεχνολογία, ψυχαγωγία και οικιακές λύσεις κάτω από μια ενιαία εμπειρία. Με πάνω από 2.000 εργαζομένους, συνεχή επένδυση σε υποδομές και συνεργασίες, και δράσεις που προωθούν τον πολιτισμό και τη γνώση, όπως τα Public Book Awards, η εταιρεία έχει καταφέρει να συνδυάσει επιχειρηματική επιτυχία με κοινωνική παρουσία.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τα Public έτοιμα να συνεχίσουν τη δυναμική τους πορεία, με στρατηγική επικεντρωμένη στην ψηφιακή εξέλιξη, στη βιωσιμότητα και στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Η επέτειος των 20 χρόνων δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά ένα σημείο εκκίνησης για το επόμενο κεφάλαιο ενός brand που εξακολουθεί να εμπνέει, να καινοτομεί και να διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού λιανεμπορίου.