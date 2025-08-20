Πτώση 4% στα έσοδα της Baidu - Πλήγμα από την online διαφήμιση στην Κίνα

Τα τριμηνιαία έσοδα του κινεζικού τεχνολογικού «κολοσσού» Baidu μειώθηκαν και ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς την Τετάρτη, σηματοδοτώντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία της διαφημιστικής αγοράς εν μέσω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Πληγμένες από την ύφεση της αγοράς ακινήτων, τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και την ασταθή καταναλωτική ζήτηση, οι εταιρείες της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου έχουν περιορίσει τις διαφημιστικές δαπάνες προκειμένου να μειώσουν τα κόστη και να προστατεύσουν τα τα περιθώρια κέρδους τους.

Η Baidu, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφήμιση στη μηχανή αναζήτησής της, επίσης υπέστη πλήγμα.

Η βασική της δραστηριότητα στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης, η οποία συνήθως αποτελεί το 60% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, σημείωσε μείωση 15% στα έσοδα, στα 16,2 δισεκατομμύρια γιουάν κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

Αυτό επισκίασε την αισιόδοξη ανάπτυξη στον τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, ο οποίος οδήγησε σε αύξηση 34% στις δραστηριότητες της Baidu εκτός διαδικτύου.

Η εταιρεία ανέφερε συνολικά έσοδα 32,71 δισεκατομμυρίων γιουάν (4,56 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές εκτιμούσαν κατά μέσο όρο 32,76 δισεκατομμύρια γουάν.