Στην έκθεση επενδυτικής στρατηγικής για το 2026 οι αναλυτές των Alpha Finance – AXIA Research εκτιμούν ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, στηριζόμενο στη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, στις θετικές προοπτικές για την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών και στη συνεχιζόμενη μείωση του country risk. Για την τρέχουσα χρονιά, τα τμήματα ανάλυσης των δύο εταιρειών διατηρούν εποικοδομητική στάση, αναμένοντας θετική απόδοση της αγοράς της τάξεως του 10-20%, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των εταιρικών κερδών και την αναβάθμιση των αποτιμήσεων.

Μετά από ένα ουσιαστικά στάσιμο 2025 σε επίπεδο καθαρών κερδών, κυρίως λόγω χαμηλότερων επιδόσεων των τραπεζών, οι αναλυτές των Alpha Finance – AXIA Research προβλέπoυν αύξηση κερδών περίπου 7% σε επίπεδο αγοράς για το 2026, με τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες να καταγράφουν άνοδο της τάξεως του 9%. Τα ενεργά προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα κέρδη ανά μετοχή, ενώ οι διανομές προς τους μετόχους εκτιμάται ότι θα κινηθούν υψηλότερα, υποστηριζόμενες από αυξημένα ποσοστά διανομών και υψηλότερη κερδοφορία.

Παρά τη σημαντική αύξηση των αποτιμήσεων το 2025, τα τμήματα ανάλυσης των δύο εταιρειών εκτιμούν η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount, άνω του 30% σε σχέση με τόσο με την ιστορία της όσο με βασικούς διεθνείς δείκτες. Καθώς το country risk συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, η βιωσιμότητα των εταιρικών κερδών ενισχύεται και η αγορά μεταβαίνει σταδιακά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, οι Alpha Finance – AXIA Research διαβλέπουν περιθώριο σταδιακής σύγκλισης των αποτιμήσεων τα επόμενα έτη.

Οι βασικοί παράγοντες που εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την αγορά το 2026 περιλαμβάνουν i) τις προοπτικές υψηλότερης κερδοφορίας και αυξημένων μερισμάτων, ii) τη διατήρηση αυξημένης δραστηριότητας εταιρικών κινήσεων (εξαγορές, εισαγωγές νέων εταιρειών, άντληση κεφαλαίων), iii) το υγιές μακροοικονομικό περιβάλλον και την πολιτική σταθερότητα, καθώς και iii) τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στους τραπεζικούς και ενεργειακούς κλάδους. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε Developed Market, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη θεσμική και λειτουργική ωρίμανση της αγοράς. Παράλληλα, η σταδιακή ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην πλατφόρμα της Euronext εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διεθνή προβολή και τη ρευστότητα των ελληνικών μετοχών.

Οι βασικοί κίνδυνοι παραμένουν κυρίως εξωγενείς και σχετίζονται με γεωπολιτικές εξελίξεις, εμπορικές εντάσεις, πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη ή ενδεχόμενη αύξηση της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Σε επίπεδο επιμέρους επιλογών, τα τμήματα ανάλυσης των δύο εταιρειών αναζητούν εταιρείες με ισορροπημένο προφίλ μεταξύ ανάπτυξης κερδών, μερισματικής απόδοσης, ελκυστικής αποτίμησης και ορατών καταλυτών. Από τον τραπεζικό κλάδο, η Bank of Cyprus διατηρεί το πιο ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης.

Στον μη χρηματοοικονομικό χώρο προτιμώνται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως τοποθέτηση στο θεματικό story υποδομών και παραχωρήσεων, η ΔΕΗ λόγω του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράμματος και των προοπτικών ενίσχυσης της κερδοφορίας, η Titan Cement με έμφαση στη διεθνή της παρουσία και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, καθώς και η Jumbo, όπου η πρόσφατη μετοχική αδυναμία δημιουργεί ελκυστικό σημείο εισόδου, λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό επιχειρηματικό της μοντέλο και τις γενναιόδωρες επιστροφές προς τους μετόχους.